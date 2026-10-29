Tagasi “Halvemat asja olla ei saa.” Kiiruskaamerate politiseerimine teeb liikluse ohtlikumaks Eesti liiklus on aastakümnetega muutunud turvalisemaks, kuid Skandinaavia tasemeni jõudmiseks tuleb vaadata kaugemale kiiruse mõõtmisest, rääkisid vandeadvokaat Indrek Sirk ja ajakirjanik Karl-Eduard Salumäe Äripäeva raadio saates “Müüt või tõde?” Müüt või tõde? Peatükid Loe AI kokkuvõtet Indrek Sirk ja Karl-Eduard Salumäe ütlesid Äripäeva raadios, et Eesti liiklus on pikas vaates muutunud turvalisemaks, kuid Põhjamaade tasemeni jõudmiseks ei piisa vaid kiiruseületajate karistamisest. Mullu oli Eestis 31 liiklussurma miljoni elaniku kohta, ELi keskmine oli 43. Sirk hoiatas, et kiiruskaamerate politiseerimine ja sekkumiskünnise tõstmine saadavad ohtliku sõnumi, nagu väike kiiruseületus oleks lubatav. Mõlemad rõhutasid tervikliku liiklusohutuse ja ennetuse vajadust.

Kuigi avalikus ruumis jääb sageli kõlama vastupidine mulje, näitavad liiklussurmade suhtarvud pikaajalist paranemist. See ei tähenda, et oleks põhjust rahuloluks: kui Eesti tahab liikluskultuuri viia Põhjamaade tasemele, tuleb tegeleda liiklusohutusega terviklikult, mitte keskenduda üksnes kiiruseületajate karistamisele.

“Kui võtame selle postulaadi või väite, et meil lähevad liikluses asjad järjest halvemaks, siis kasutame liiklusolukorra parandamiseks teatud meetodeid. Kui me nendime aga, et oleme jõudnud Euroopa keskmisele tasemele, aga tahame saada Skandinaavia tasemele, siis viisid, võtted ja lahendusteed võiksid olla üksjagu teistsugused,“ ütles Äripäeva arvamustoimetuse juht ja autoajakirjanik Karl-Eduard Salumäe.

Mullu oli Eestis 31 liiklussurma miljoni elaniku kohta, Euroopa Liidu keskmine oli 43. Soomes oli vastav näitaja 33, Rootsis ja Norras aga 20. Paarkümmend aastat tagasi ulatus Eesti näitaja 150–200 hukkununi aastas.

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Sirk ei pea õigeks ka kiiruskaamerate kasutamise muutumist pelgalt poliitiliseks küsimuseks. Tema hinnangul tulnuks lahendada politsei ja poliitikute erimeelsused ametkondlikult, mitte kujundada seadusandlusega liiklejatele vastuolulisi signaale.

Salumäe sõnul on kiiruskaamerad aidanud kujundada ühtlasemat liiklusvoogu. Samas möönis ta, et autojuhtide karistamisega võidi mõnel juhul minna liiale ning teiste liiklusprobleemidega ei tegeletud sama järjekindlalt. “Erinevate probleemidega liikluses tegelemine peaks olema mingisuguses tunnetatavas tasakaalus,“ rõhutas Salumäe.

Jalakäija ei tohi loota pimesi autojuhile

Linnaliikluses on üks keskseid vaidlusi see, kui suur vastutus peaks ülekäigurajal lasuma autojuhil ja kui palju peab enda ohutuse eest hoolitsema jalakäija.

Liiklusjurist Sirgi sõnul ei ole Eesti õiguslikus regulatsioonis põhimõttelist viga: autojuht peab ülekäigurajale lähenedes kiirust vähendama ja veenduma, et jalakäija ei ole teed ületamas. Jalakäija peab omakorda veenduma, et tee ületamine on ohutu. “Sa ikkagi ei saa astuda autole ette selliselt, et sa ei ole kindel, et juht saab pidama,“ ütles Sirk.

Ta rõhutas, et autojuhtide puhul pole tavaliselt küsimus tahtlikus soovis jalakäijale otsa sõita, vaid selles, et teda ei märgatud või olukorda hinnati valesti. Eriti ohtlikuks võib osutuda jalakäija ekslik veendumus, et hoo maha võtnud autojuht on teda märganud ja laseb ta üle tee.

Samas ei tähenda see, et vastutus peaks kanduma jalakäijale. Salumäe hinnangul on Eesti liikluskultuuris probleemiks ka autojuhtide hoolimatus ning vähene valmisolek arvestada nõrgemate liiklejatega.

Ta sooviks näha rohkem ennetavat politseitööd näiteks koolide läheduses, kus väikese kiiruseületamisega kaasnevad riskid võivad olla suuremad kui maanteel. “Selleks, et liiklusohutuses meil järgmist hüpet teha, me ei saagi keskenduda ühele, teisele või kolmandale konkreetsele tegevusele, vaid tegevuste kogumile,“ ütles Salumäe.

Saadet “Müüt või tõde?” juhtis Neeme Korv.