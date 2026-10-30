Binance’i tabas ajaloo suurim krüptovargus: ohus on 6,3 miljardit dollarit
Maailma suurimat krüptobörsi Binance’i tabas ulatuslik küberrünnak, mille käigus sattus häkkerite kontrolli alla ligikaudu 6,3 miljardi dollari väärtuses krüptovara. Tegemist võib olla ajaloo suurima krüptovargusega.
USA aktsiaturud lõpetasid neljapäevase kauplemispäeva miinuses. Alphabeti ja Inteli nõrgad majandustulemused ning prognoosid vallandasid tehnoloogiasektoris laiaulatusliku müügilaine ja tõid turgudele tagasi mure tehisintellekti investeeringute tasuvuse pärast.
E-kaubanduse ja pilvetehnoloogia hiiglane Amazon valmistas neljapäeva õhtul investoritele pettumuse, sest ettevõtte kolmanda kvartali käive ja kasum jäid Wall Streeti ootustele alla. Tulemuste avaldamise järel sööstis Amazoni aktsia järelkauplemisel enam kui 9 protsenti allapoole.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.