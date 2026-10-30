Binance’i tabas ajaloo suurim krüptovargus: ohus on 6,3 miljardit dollarit

E-kaubanduse ja pilvetehnoloogia hiiglane Amazon valmistas neljapäeva õhtul investoritele pettumuse, sest ettevõtte kolmanda kvartali käive ja kasum jäid Wall Streeti ootustele alla. Tulemuste avaldamise järel sööstis Amazoni aktsia järelkauplemisel enam kui 9 protsenti allapoole.