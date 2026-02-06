Tagasi ST KESTLIKKUS

06.02.26, 14:50 Läti president külastas Delska uut andmekeskust, mis on Baltimaade üks kestlikematest Teisipäeval, 3. veebruaril külastas Läti president Edgars Rinkevics Riias äsja kasutusele võetud Delska 10 MW andmekeskust. Külastus toimus enne keskuse ametlikku käimapanekut.

Delska tehnoloogiajuht Rihards Kaletovs (vasakul), Läti president, Edgars Rinkevics ja Delska tegevjuht Andris Gailitis Delska 10 MW andmekeskuse külastusel.

Foto: Läti presidendi kantselei

Külastuse ajal tutvustasid Delska tegevjuht Andris Gailitis ja tehnoloogiajuht Rihards Kaletovs rajatist ning arutasid selle rolli tehisintellekti ja kõrgjõudlusega andmetöötluse töökoormuste toetamisel ning samuti riikliku, piirkondliku ja Euroopa digitaalse suveräänsuse ja turvalisuse tugevdamisel.

„Lätis asuvad andmekeskused on tehnoloogiaettevõtete arengu ja riigi digitaalse tegevuskerksuse kontekstis väga olulised. Seetõttu on oluline, et riik tunnustaks mitte ainult väljakutseid, vaid ka võimalusi, mida andmekeskuste teenuseosutajad Läti konkurentsivõime tugevdamisel pakuvad. See, mida me täna ettevõtte esindajatega nägime ja arutasime, näitab, et ettevõttel on uue andmekeskuse võimsuse planeerimisel ning kestliku ja energiatõhusa taristu arendamisel tulevikku suunatud lähenemine, et oma klientidele katkematu teenuse osutamine tagada,“ ütles president Rinkevics pärast kohtumist.

Valdkonna spetsialistide ja potentsiaalsete klientide tunnustuse pälvinud rajatist peetakse Baltimaade üheks kõrgtehnoloogilisemaks. Piirkonnas ainulaadne 7100 m² suurune modulaarne objekt toetab kuni 250 kW seadmepüstikute tihedust, see on projekteeritud pikaajalist kasvu silmas pidades, turvalise elektrivõrguga ning juba omandatud maa-alal kuni 30 MW laiendamise võimsusega.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Foto: Läti presidendi kantselei Foto: Läti presidendi kantselei Foto: Läti presidendi kantselei

Gailitis kirjeldas andmekeskuste sektorit kujundavaid üleilmseid suundumusi, sealhulgas tehisintellekti kiiret kasutuselevõttu ja kasvavat survet energia kättesaadavusele Euroopa väljakujunenud keskustes. Kuna võimsuspiirangud muutuvad üha intensiivsemaks, viivad ettevõtted oma taristu üle piirkondadesse, kus on usaldusväärne juurdepääs energiale ja ka laienemisruumi. Selles kontekstis rõhutati Balti riikide kasvavat konkurentsivõimet andmekeskuste asukohana. Delska uus rajatis, mis arendati välja üle 30 miljoni euro suuruse investeeringu toel, näitab juba praegu tugevat ekspordipotentsiaali ja rahvusvaheliste klientide ligimeelitamisvõimet.

Kestlikkus oli külastuse keskne teema. Andmekeskuse toiteallikaks on täielikult taastuvenergia, mis on pärit Põhja-Euroopa tuule- ja päikeseparkidest ning hüdroelektrijaamadest – nagu ka Delska kõikide Läti ja Leedu rajatiste puhulgi. Varugeneraatorid töötavad Neste MY Renewable diislikütusega, samas kui testimise ja hoolduse ajal toodetud elektrienergia suunatakse saaste vähendamiseks ümber teistele tarbijatele.

Delska ja Riia linna kütteettevõtjad arutavad ka projekti, mille eesmärk on kasutada andmekeskuse jäätmesoojust elamute varustamiseks, toetades linna tasandil tõhusamat energiakasutust.

Foto: Läti presidendi kantselei Foto: Läti presidendi kantselei

Selleks, et saavutada alla 1,3 jääv energiatoimivus, kasutatakse rajatises külma koridori eraldamist, täiustatud vabajahutuslahendusi, Weiss Technik Vindur® CoolW@ll süsteeme ja Trane'i jahutusseadmeid. See toetab suure tihedusega GPU, AI ja HPC töökoormuste puhul nii õhu- kui ka otse kiibile suunatud vedelikjahutust.

Andmekeskus sai Uptime Institute'i Tier III projekteerimissertifikaadi ja märtsis on kavas saada Tier III sertifikaat, mis kinnitab projekteerimise ja töökindluse vastavust ning tagab 99,982%-lise kasutusaja.

EU North Riga LV DC1 ametlik avamisüritus on kavandatud aprilliks ning sellel osalevad riigiametnikud, liidud, kliendid ja partnerid.