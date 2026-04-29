  • OMX Baltic0,12%317,76
  • OMX Riga−0,12%888,17
  • OMX Tallinn0,27%2 121,32
  • OMX Vilnius−0,23%1 441,27
  • S&P 500−0,49%7 138,8
  • DOW 30−0,05%49 141,93
  • Nasdaq −0,9%24 663,8
  • FTSE 100−0,85%10 244,89
  • Nikkei 225−1,02%59 917,46
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%87,71
Riietus, mis ei vali sihtkohta. Kust leida praktiline põhjamaine stiil Eestis?

Kas oled kunagi mõelnud, kui mugav oleks, kui hommikul selga pandud rõivad toimiksid ühtmoodi hästi nii töisel koosolekul, spontaansel linnaringil kui ka õhtusel kohtumisel sõpradega ehk sa ei peaks vahepeal ümberriietumisele pead vaevama? Erinevatesse olukordadesse sobiva garderoobi aitab kokku panna Haven Kakumäe sadamas, Nooda tee 8 tegutsev Nautical Store, mis avab uue hooaja värskete kollektsioonidega juba 1. mail.
Nautical Store loojad Ave ja Mati Pops. Kauplus on avatud Haven Kakumäe sadamas Nooda tee 8 (T-R 11-19 ja L P 11-17)
Nautical Store loojad Ave ja Mati Pops said inspiratsiooni 2016. aastal Hanko sadamas – nad nägid midagi, mida Eestis siis veel polnud: riideid, mis ei järgi hooaegu ega kiirmoodi.
Nähtu meeldis nii palju, et nad otsustasid tuua Eestisse killu skandinaavia riietumiskultuuri ja pakkuda suuremat valikut kvaliteetseid brände, mis siiani polnud Eestis kergelt kättesaadavad. Nii sai alguse Nautical Store – pood ainulaadse kontseptsiooniga, kust saab soetada nii kvaliteetseid vaba-aja riideid kui ka uue või kasutatud paadi.
Huvi põhjamaise, kestva ja praktilise stiili vastu kasvab, kuid selle potentsiaal on Eestis veel lõpuni avamata. Seetõttu soovime lähiaastatel avada ka uusi kauplusi, et tuua meie kontseptsioon ja tootevalik klientidele lähemale ning pakkuda paremat ostukogemust.
Ave ja Mati Pops, kes ootavad endaga liituma värskete ideedega partnerit

Skandinaavia filosoofia – vähem on rohkem

Ave ja Mati usuvad põhjamaisesse riietumiskultuuri, kus üks hästi valitud ese asendab viis keskpärast. Kõik tooted, mida nad oma poes pakuvad, on loodud kestma nii ajas kui ilmastikus. See on praktiline mood: lihtsad lõiked, kvaliteetsed materjalid, mugavus ja ilmastikukindlus.
Rootsis ja Soomes on tavaline osta üks kvaliteetne ese, mida kantakse aastaid. Jätkusuutlikkus läbi aeglase tarbimise, kus garderoob ei vahetu iga hooajaga, vaid areneb läbi aastate.
Nautical Store’i filosoofia põhineb veendumusel, et stiil ja vastutustundlikkus võivad käia käsikäes. Seetõttu leiab sealt poest ainult hoolikalt valitud brände, mis panustavad keskkonnasõbralikku tootmisse ja kestvasse disaini.
Meie kliima sarnaneb Skandinaaviaga – ka Eestis võivad jaanipäev ja jõulud olla sama temperatuuriga, seega sobivad siia täpselt samad lahendused, mis üle lahe naabritel.

Brändid, mida Nautical Store esile tõstab

Henri Lloyd

See ei ole lihtsalt rõivabränd, vaid elustiil, mis on inspireeritud merest, liikumisest ja ajatutest väärtustest. Alates 1963. aastast, mil Henri Strzelecki ja Angus Lloyd Manchesteris brändi asutasid, on Henri Lloyd seisnud kvaliteedi, vastupidavuse ja stiili eest. Eesmärgiks on teha teha purjerõivaid, mis peaksid vastu karmile ilmale, oleksid mugavad ja näeksid head välja.
Brändi tugevuseks on tehnoloogiline uuenduslikkus. Just nemad tõid esimesena purjerõivastesse Bri-Nylon materjali, Velcro kinnitused ja käsitsi teibitud õmblused. Kõik need detailid muudavad Henri Lloydi veekindlad rõivad tõeliselt töökindlaks. Disainikeel ühendab Briti klassika ja sportliku funktsionaalsuse. Henri Lloydi jakk sobib sama hästi merel kui linnatänaval – ajatu, praktiline ja alati stiilne. Pole ime, et brändi on kandnud nii legendaarsete meresõitude kaptenid kui ka moemaailma ikoonid.

Holebrook

Esindab Skandinaavia kudumikultuuri kõrgeimat taset. Need on Rootsis disainitud ja ainult Euroopas toodetud rõivad, mille lõige ei aegu ja mille värv sobib ka aastate pärast uute kollektsioonidega. Brändil on kaks selget suunda: moeriided ja Windproof® kollektsioon.
Moepool pakub ajatuid kudumeid puuvillast, meerinovillast, villast, alpakavillast, mohäärist, viskoosist ja kašmiirvillast. Bränd otsib pidevalt uusi ja põnevaid materjale, mis vastaksid kõrgetele kvaliteedi- ja jätkusuutlikkuse standarditele.
Windproof® kollektsioon toob juurde funktsionaalsuse. Õhuke, elastne tuulekindel vooder, kus ülipeenike polüesterkiht on nii tihedalt kootud, et hoiab tuule kinni ilma keemilise immutamiseta. See ei ole paks ega jäik nagu tavalised tuulekindlad voodrid, vaid elastne ja peaaegu märkamatu. Need kampsunid ja sviitrid on asendamatud nii mere ääres kui golfiväljakul – Rootsi rannikualade sadamates ja restoranides on Holebrooki kampsunid tavaline vaatepilt. See on staatus ja praktiline lahendus korraga.

Pelle Petterson

Pakub tehnilisi kangaid, mis ei tee kompromisse. Legendaarse purjetaja ja disaineri Pelle Pettersoni tütre loodud brändi filosoofia on lihtne: kui riided peavad vastu kõige karmimale keskkonnale – soolasele, pritsivale merele, tuulele ja päikesele – siis peavad need vastu kõigele.
Bränd pakub laia valikut meestele, naistele ja lastele – mantlitest ja jopedest värviliste suvepüksteni, golfi putterist seljakotini. Isegi pere lemmikloomale leiab stiilse vesti. Eriline on võimalus luua perega ühtekuuluvustunnet – ema ja tütar, isa ja poeg saavad kanda ühesuguseid mudeleid. Pelle Petterson sobib golfimängijale, purjetajale, suusatajale, koeraga jalutajale ja kõigile, kellele meeldivad funktsionaalsed tooted.
Brändi ühed lemmikud on kindlasti püksid, mis näevad välja nagu klassikalised linnariided, aga on loodud vastu pidama ka metsas või merel. Neljas suunas venivad, vett hülgavad, tuulekindlad ja hingavad – samas pehmed ja soojad. Siseküljelt pehme, soe kiht vastu nahka, tugevdatud põlved ja istumiskoht. Ideaalne valik inimesele, kes hindab liikumisvabadust ja esinduslikkust ühes paketis. Kui püksid saavad kogemata poriseks, polegi vaja neid kohe pessu panna, vaid mustuse saab lapiga lihtsalt ära pühkida.

Orca Bay

Nende jalanõud on klassika, mis kestab aastaid. Tugevast nahast käsitsi õmmeldud jalanõud igapäevaseks kandmiseks. Pehmed tallad ei määri ja on libisemisvastase töötlusega, kannapehmendusega ja pealsed alati õmmeldud taldade külje – sobivad nii purjekale, kontorisse või matkale.
LeDD

See firma ühendab Vahemere rannakultuuri Austraalia kosmopoliitse elustiiliga. Itaalia käsitöömeistrite valmistatud loaferid on loodud nii loodusseiklusteks kui linnakeskkonnas kandmiseks. LeDD jalatsid on ülimalt kerged, hingavad, pestavad pesumasinas ja valmistatud taaskasutatavast puuvillast ja kummist. Need sobivad aastaringseks kasutamiseks – nii spa's, reisil kui ka kodus olles.

Nautical Store – rohkem kui lihtsalt pood

Nautical Store eestvedajad ütlevad, et nende pood pole lihtsalt pood, vaid pigem elustiili sihtpunkt. Lisaks riietele esindab Nautical Store ka paadibrände: Jeanneau kaatrid ja purjekad, Wellcraft, Delphia ja Prestige. Soomes lisaks Zodiac RIBid ja EXCESS purjekatamaraane.
Pood asub küll Tallinna kesklinnast kaugemal (Nooda tee 8), kuid kliendid leiavad selle siiski üles. Viie aastaga on tekkinud kindel püsiklientuur – inimesed, kes ostavad läbimõeldult, tulevad tagasi ja soovitavad edasi. Mitmed ettevõtted on tellinud jopesid suvepäevadeks või esindusrõivastuseks.

Värskete ideedega partner on oodatud Nautical Store’iga liituma!

Ave Pops ütleb, et nad on Nautical Store’iga jõudnud punkti kus järgmine samm ei ole enam ainult kollektsioonide suurendamine, vaid mõtteviisi laiendamine “Näeme, et huvi põhjamaise, kestva ja praktilise stiili vastu kasvab, kuid selle potentsiaal on Eestis veel lõpuni avamata. Seetõttu soovime lähiaastatel avada ka uusi kauplusi, et tuua meie kontseptsioon ja tootevalik klientidele lähemale ning pakkuda paremat ostukogemust.”
Uuendustega seoses otsivad Ave ja Mati enda kõrvale ka strateegilist partnerit – kedagi, kes mõistab nii brände kui turgu ning aitab tuua Skandinaavia suurnimed Eesti inimestele veelgi lähemale. Soov on luua tugevam sild põhjamaise elustiili ja Eesti inimese igapäeva vahele,” ütleb Ave. Kel kaasalöömise osas tõsisem huvi, on oodatud ühendust võtma aadressil [email protected]
Vahetu kogemus on riiete valikul hindamatu - tule ja proovi kohapeal kuidas lõige istub!
Ave ja Mati jagavad hea meelega oma kogemusi ja aitavad leida täpselt need riided, mis teenivad sind aastaid.
Nautical Store ootab sind Haven Kakumäe sadamas, Nooda tee 8 (T-R 11-19 ja L-P 11-17) ning veebilehel
Näitleja ja rännusell Christopher Rajaveer: Euroopa on minu tagaaed
Näitleja ja rännusell Christopher Rajaveer: Euroopa on minu tagaaed
Portfelli kuuekohaliseks kasvatanud meelelahutaja Robin Valting: igal pool peab õng sees olema
Portfelli kuuekohaliseks kasvatanud meelelahutaja Robin Valting: igal pool peab õng sees olema
Tööstusele raha küsiv Katre Kõvask: suure konkurendi kõrbemist õpetatakse ärikoolides veel tükk aega
Tööstusele raha küsiv Katre Kõvask: suure konkurendi kõrbemist õpetatakse ärikoolides veel tükk aega
Hommikuprogramm
Äripäev eetris: kui keerad töökeskkonna pekki, siis jäävad need, keda üritad välja rookida
Äripäev eetris: kui keerad töökeskkonna pekki, siis jäävad need, keda üritad välja rookida
Hommikuprogramm
06.05.2026 Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
07.05.2026 Spetsialistist juhiks 1
Spetsialistist juhiks 1
12.05.26 Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
12.05.2026 Kategooriajuhtimine kaubanduses
Kategooriajuhtimine kaubanduses
14.05.2026 Spetsialistist juhiks 2
Spetsialistist juhiks 2
19.05., 26.05., 03.06.2026 Juhtimise võtmeoskused
Juhtimise võtmeoskused
19.05.2026 Ettevõtte finantside analüüsimine
Ettevõtte finantside analüüsimine
20.05.2026 Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused (20.05., 10.06., 11.06. ja 15.06.2026)
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused
20.05.2026 Rahvusvaheliste meeskondade juhtimine
Rahvusvaheliste meeskondade juhtimine
21.05.2026 Läbirääkimiste praktikum 1
Läbirääkimiste praktikum 1
21.05., 04.06.2026 Müügist pikaajalise koostööni
Müügist pikaajalise koostööni
Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

