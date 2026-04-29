29.04.26, 14:00 Jana Budkovskaja: Eesti iduturu elavdamiseks on vaja 5 miljoni suurust riiklikku kaasrahastusfondi Eesti varajase faasi iduinvesteeringud on langenud kurvale tasemele, tõdes EstBani juhatuse liige ja riskikapitalifondi BSV Ventures partner Jana Budkovskaja, kes pakkus välja ka võimaliku lahenduse.

BSV Ventures partner Jana Budkovskaja ja saatejuht Tarmo Virki.

Foto: Tarmo Virki

Lahendusena käis ta välja uue idee luua 5 miljoni euro suurune riiklik kaasinvesteerimise instrument, mis jagaks riske erainvestoritega ja annaks turule hädavajaliku hoo.

“Meil oleks vaja luua riigi poolt kaasrahastusinstrument, mille kulu võiks alguses olla viis miljonit eurot,“ selgitas Budkovskaja saates "Ükssarvikute kasvulava". Ta toob eeskujuks Leedu ja Soome edukad näited, kus riik dubleerib äriinglite investeeringuid, võttes eduka väljumise korral Leedus vaid väikese fikseeritud tootluse, 6% aastas, ning jättes ülejäänud tulu erainvestoritele. ”See muudab drastiliselt äriinglite investeeringute tulukust ja motiveerib neid uuesti idufirmadesse panustama.“

Saates käsitleti põhjalikumalt, kuidas selline instrument teoorias ja praktikas varajase faasi investeeringuid aitaks ning miks praegused riiklikud meetmed alati eesmärki ei täida.

Lisaks räägiti süvatehnoloogia ja kaitsetööstuse ettevõtete rahastamisest. Budkovskaja rõhutas, et kui riik tahab arendada kohalikku kaitsetööstust, ei piisa vaid fondidesse raha suunamisest – riik peab hakkama ka uute tehnoloogiate julgeks tellijaks, et anda erainvestoritele kindlustunne.

Saadet juhib Tarmo Virki.