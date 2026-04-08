Kaupmehe varjatud kulud: leppetrahvid ja töövaidlused
Kaupmeeste kasumit ei mõjuta ainult müüginumbrid, vaid ka lepingutes peituvad riskid ja igapäevased personalivalikud. Saates „Kaupmehe eduvalem“ arutletakse, kuidas leppetrahvid ja töövaidlused võivad ettevõttele märkamatult suuri kulusid tekitada ning mida teha, et neid ennetada.
Fotol: vasakult personalijuht Katre Laas, Kaupmeeste Liidu juht Nele Peil ja Sanitex Eesti jurist Andreas Dai
Foto: Äripäev
Sanitex Eesti jurist Andreas Dai selgitab, miks ei tohiks leppetrahve käsitleda automaatse kuluna ja kuidas hinnata nende põhjendatust. Ta toob näiteid olukordadest, kus nõue ei pruugi olla õiguspärane või on võimalik seda vähendada. Ühe keskse sõnumina kõlab: „Ära eelda - kontrolli ja küsi alati.“
Personalijuht Katre Laas räägib töövaidluste peamistest põhjustest ehk puudulikust dokumentatsioonist ja kommunikatsioonivigadest. Ta selgitab, kuidas teadlik juhtimine ja varajane kaasamine aitavad vaidlusi vältida. Samuti käsitletakse, miks jurist ja personalijuht ei ole pelgalt tugifunktsioonid, vaid iga ettevõtte strateegilised partnerid äri kasvatamisel.
Saade annab praktilisi nõuandeid, kuidas lepinguid paremini juhtida, riske maandada ja töötajatega suhteid hoida.