Tagasi ST Targad ettevõtted ei postita enam sisu, vaid ehitavad oma meediat Ettevõtted teevad sisu nagu järjekordset tööülesannet ja hindavad selle edukust nagu reklaamikampaaniat. Seejärel imestatakse, miks inimesed tagasi ei tule. Tähelepanu nimel konkureerides jäävad peale need, kes suhtuvad sisusse kui omaette tootesse, ütleb Brandish Media asutaja Mariam Thodua.

Hoolikalt lihvitud brändikampaaniast vaadatakse sageli mööda. Samal ajal vaadatakse lõpuni 40-minutiline video, kus keegi selgitab lahti teemat, mis vaatajale päriselt korda läheb. Edelmani usaldusbaromeeter on seda muutust näidanud juba aastaid – kõige usaldusväärsemad on valdkonna eksperdid ja “minusugused inimesed“. Reklaami püüab enamik inimesi aga teadlikult vältida.

Sotsiaalmeedia on tänaseks sisuloojate koduväljak. Ettevõte on seal pigem külaline. Ta ei konkureeri enam teiste ettevõtetega, vaid kogu selle kvaliteetse sisuga, mida tema sihtrühm iga päev tarbib.

Paljud ettevõtted pingutavad siiralt – postitavad LinkedIni, salvestavad taskuhäälinguid ja avaldavad videoid. Ometi kasutatakse neid kanaleid sageli lihtsalt teadete edastamiseks. Sisuloojate koduväljakul sellest ei piisa. Vaatajanumbrid ei kasva, hoog raugeb ning lõpuks pöördutakse tagasi reklaami juurde, makstes tähelepanu eest iga korraga rohkem, ilma et kampaania lõppedes midagi püsivat alles jääks.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Sisu tehakse nagu tööülesannet ja hinnatakse reklaami mõõdupuuga. Just selles peitubki probleem. Võitjad teevad sisu nagu toodet Heal tootel on selge sihtrühm, tugev toimetuslik idee, korduvad formaadid, kõrge kvaliteedilatt ja valmisolek sisu pidevalt arendada selle põhjal, mille juurde inimesed tagasi tulevad. Tööülesandel on aga kvartali sisukalender, teemade nimekiri ja taskuhääling, mis jääb kuue osa järel soiku, sest müügivihjeid ei tulnud. Just selles seisnebki vahe sisu avaldamise ja oma meedia ülesehitamise vahel. Sisu avaldamine toodab üksikuid materjale. Oma meedia kasvatab publikut, kes tuleb vabatahtlikult tagasi. Meedia mõõdupuu ei ole järgmise kuu müük Teine levinud viga on hinnata oma meediat samade mõõdikutega nagu reklaamikampaaniat. Oma meedia peamine ülesanne on kasvatada usaldust. Edelmani uuringud näitavad, et usaldus on ostuotsuste tegemisel tõusnud hinna ja kvaliteedi kõrvale. Kui usaldus on olemas, toimib ka kõik muu paremini – reklaam mõjub veenvamalt, müügivestlused algavad soojemalt ning kõrgem hind tundub kliendile põhjendatud. Usaldus kasvab aga aeglaselt. Seetõttu loobuvad ettevõtted sageli just sel hetkel, kui meediaettevõte samas olukorras hoopis panuseid suurendaks. Kannatlikkus ei tähenda siiski niisama ootamist. Hästi üles ehitatud kanal annab elumärke ammu enne müüginumbrite kasvu: vaatajad tulevad tagasi, vaatamisaeg pikeneb ning potentsiaalsed kliendid jõuavad esimese kohtumiseni juba sinu mõtteviisi tundes. Kui need näitajad hooaja lõpuks ei parane, ei tasu veel alla anda – esmalt tasub üle vaadata kanali põhiidee. Keegi ei pea hakkama suunamudijaks Brandish aitab tuua ettevõttesse sisuloojate töövõtted ja meediaettevõtete mõtteviisi ilma, et kellestki peaks saama sotsiaalmeediastaar. Kõik algab sihtrühmast, mitte ettevõtte sõnumitest. Toimetuslik põhiidee määrab, mille eest kanal seisab ja miks inimesed selle juurde tagasi tulevad. Ettevõte on vaatenurk, mitte teema. Edasi luuakse formaadid, mitte üksikpostitused. Korduv ülesehitus annab inimestele põhjuse tagasi tulla ning muudab sisuloomise süsteemseks, mitte igakuiseks ajurünnakuks. Hetkel kuum Tuntud restoran tüürib pankrotti. Jantson süüdistab allakäigus äripartnerit SEB juht astus päevapealt tagasi Krõbeda trahvi saanud Linnamäe peab ühe kino maha müüma ST Kuidas teha oma linn või vald rahvusvahelistele investoritele nähtavaks?

Artikkel jätkub pärast reklaami

Oluline on ka inimlik hääl. Eksperdi teadmised mõjuvad siis, kui need kõlavad loomulikult, mitte nagu komitee koostatud tekst. Riskivaba sisu jääb enamasti märkamatuks.

Tulemusi hinnatakse nagu meedias – esikohal on tagasi tulev publik ja vaatamisaeg. Ärilised tulemused järgnevad usaldusele.

Ükski neist sammudest ei asenda reklaami ega suhtekorraldust. Oma meedia loob aluse, mille najal ei alga ükski järgmine kokkupuude enam tutvustamisest, vaid äratundmisest. See on tähelepanu, mida ettevõte ei pea iga kampaaniaga uuesti ostma.

Eesmärk ei ole kunagi olnud lihtsalt rohkem sisu, vaid luua midagi, mille kadumist sihtrühm märkaks. Just selles seisnebki turunduse ja meedia peamine erinevus.

“Olen töötanud kaheksa aastat turundusjuhina enam kui 15 riigis ning täna võin öelda, et kõik kampaaniad, mida selle aja jooksul tegin, on ammu unustatud. Kui eelarve lõppes, lõppes ka nende mõju. Kõigil neil koosolekutel küsiti aastaid üht ja sama: kuidas jõuda rohkemate inimesteni? Mitte keegi ei küsinud: miks peaks keegi seda üldse vaatama? Sisulooja esitab selle küsimuse enne iga videot ning vastab sellele formaadi, hääle ja järjepidevusega. Meediaettevõte vastab tootemõtlemisega. Brandish toob need kaks maailma ettevõttesse kokku – aitab luua meedia, mis kuulub ettevõttele endale, ja kasvatada vaatajaskonna, kes tuleb ise tagasi,“ ütleb Brandish Media asutaja Mariam Thodua.

Brandish Media on spetsialiseerunud meediastuudio, mis aitab B2B- ja tehnoloogiaettevõtetel ning professionaalsete teenuste pakkujatel üles ehitada oma meedia – alates toimetuslikust strateegiast ja korduvatest formaatidest kuni taskuhäälingute, videosarjade ja lühivideoteni. Ettevõte alustab tegevust Eestis ning võtab esimesel hooajal töösse piiratud arvu partnereid, kes soovivad ehitada meediat, mille väärtus ajas kasvab.