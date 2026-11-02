Apple ületas tänu tugevale iPhone'i müügile analüütikute ootusi

USA aktsiaturud lõpetasid esmaspäevase kauplemispäeva erisuunaliselt, sest tehnoloogiaaktsiaid tabas taas müügilaine. Investorite tähelepanu keskmes on tihe majandustulemuste avaldamise nädal, teisipäevased USA kongressi vahevalimised ja eesootav oluline töötururaport.