Apple ületas tänu tugevale iPhone'i müügile analüütikute ootusi

USA aktsiaturud lõpetasid esmaspäevase kauplemispäeva erisuunaliselt, sest tehnoloogiaaktsiaid tabas taas müügilaine. Investorite tähelepanu keskmes on tihe majandustulemuste avaldamise nädal, teisipäevased USA kongressi vahevalimised ja eesootav oluline töötururaport.
USA tarkvaraettevõte Palantir ületas kolmandas kvartalis Wall Streeti käibe- ja kasumiootusi ning tõstis kogu aasta käibeprognoosi. Ettevõtte müügitulu USA äriklientidelt ületas esimest korda selle riigi valitsussektorist saadud tulu.
Börsile minekuks valmistuva tehisintellektiettevõtte Anthropic kahjum vähenes kolmandas kvartalis järsult ja käive kasvas jõudsalt. Samal ajal ulatuvad ettevõtte arvutusvõimsuse hankimisega seotud kulukohustused ligi 900 miljardi dollarini.
Endine Rakvere abilinnapea ja varem erakonda Eesti 200 kuulunud ettevõtja Rainer Miltop ning tema Tallinna linna asutuses töötanud elukaaslane Kristiina Kirsel jäid Harju maakohtus dokumendi võltsimises õigeks.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.