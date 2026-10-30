Uuel nädalal oluline: viis asja, mida oodata

Uuel nädalal võivad aktsiaturge liigutada USA vahevalimised, reedene töötururaport ning Apple’i, AMD, Novo Nordiski ja AppLovini kvartalitulemused. Tallinna börsil on tähelepanu keskmes Infortari tulemused.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- milliste näitajate järgi hinnata, kas Infortari ja Tallinki värsked numbrid viitavad Tallinna börsil tugevamale või nõrgemale aasta lõpule;
- kuidas võivad USA vahevalimised, töötururaport ning Apple’i, AMD ja Novo Nordiski tulemused mõjutada investorite järgmisi otsuseid.