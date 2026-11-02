Toomsalu hoiatab tehisaru eest: ohus on ka unistuste ametid

“Tulu läheb välja, ettevõttega seotud maksud lähevad välja, töötus jääb Eestisse," kommenteeris mitme rahvusvahelise finantsettevõtte investor ja nõukogu liige Madis Toomsalu Äripäeva raadio saates ”Kuum tool" AI tõttu käivat koondamislainet. Tema sõnul pole ohus ainult tööturule sisenejad, vaid ka ametid, mille poole karjääris aastaid püüeldakse.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab Madis Toomsalu tehisaru ajastul kõige suuremas ohus just neid ameteid, mida seni peeti karjääri ihaldusväärseks lõpp-punktiks;
- kuidas põhjendab Toomsalu ideed laenata 500 miljonit eurot tehisarusse investeerimiseks ning milliseid valusaid kohti näeb ta riigi rahakasutuses.