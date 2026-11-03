“Kardan, et midagi ei muutu.” Eestis elav ameeriklane vaatab murega USA valimisi

Inglisekeelne, igapäevane ja videopõhine uudistekanal on tähtis USA avaliku arvamuse kujundamisel, sest mida rohkem ameeriklased Eestist teavad, seda suurem on avalik toetus Eesti kaitsmiseks, kirjutab Stewart Johnson arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.