“Kardan, et midagi ei muutu.” Eestis elav ameeriklane vaatab murega USA valimisi
Eestis elav ameeriklasest humorist Stewart Johnson kardab USA vahevalimiste eel, et demokraadid ei saa Kongressis piisavalt hääli, mis tooksid muutused, sest osa nende valijaid jätab lihtsalt hääletamata.
Inglisekeelne, igapäevane ja videopõhine uudistekanal on tähtis USA avaliku arvamuse kujundamisel, sest mida rohkem ameeriklased Eestist teavad, seda suurem on avalik toetus Eesti kaitsmiseks, kirjutab Stewart Johnson arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.
Balti ärikinnisvara turg tõotab püstitada tänavu kõigi aegade rekordi, kuigi välisinvesteeringute asemele on asunud kohalik kapital, tõdes Newsec Balticu analüütik Neringa Rastenytė ettevõtte sügisväljavaate Newsec Property Outlook tutvustamisel.