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  • USA
  • 03.11.26, 09:26

“Kardan, et midagi ei muutu.” Eestis elav ameeriklane vaatab murega USA valimisi

Eestis elav ameeriklasest humorist Stewart Johnson kardab USA vahevalimiste eel, et demokraadid ei saa Kongressis piisavalt hääli, mis tooksid muutused, sest osa nende valijaid jätab lihtsalt hääletamata.
Eestis elav USA humorist Stewart Johnson ütleb, et poliitika on lõhkunud paljusid USA peresid. Ka tema enda oma.
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