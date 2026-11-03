Tagasi Ole kiire või jääd ilma: kinnisvaranäljas eestlastena Portugali keeval turul Raha küsitakse nagu meil Noblessneris, korterisse pääsemiseks tuleb aga ronida mööda taevatreppe või jääb maakler pool tundi hiljaks ja elamist ei näegi. Sellegipoolest krabatakse isegi küsitava kvaliteediga kinnisvara paari päevaga käest. Tellijana saad artiklit lugedes teada: milliste üllatustega tuleb Portugalis kortereid vaadates arvestada ja miks võib kuulutuse peibutuspilt tegelikkusest tugevalt erineda;

kuidas kuum turg, aeglane asjaajamine ja NIFi puudumine võivad ostja võimalusest ilma jätta ning milliseid lisakulusid peab investor arvesse võtma.

Kohe esimene sõõm Portugali õhku otse lennukist väljudes annab teada, et oleme saabunud kuurorti: see paitab ninasõõrmeid lihtsalt nii mõnusalt ja soojalt. Kuigi kohalikud tõmbavad juba jopehõlmu koomale, mõjub oktoobrikuine Portugal eestlasele nagu naasmine Eestimaa kesksuvesse.

Talvekaamose eest päikese alla ja kaugtööle kippuvatele eestlastele pakub 10 miljoni elanikuga Portugal naaberriigi Hispaania kõrval privaatsust ja rahulikumat elustiili hindavale inimesele alternatiivi. Erinevalt Hispaaniast eestlastest maaklereid siin küll napib, kuid välismaalaste huvi on tohutu ning kinnisvaraturg suisa keeb. Näiteks on avastamas päikeseriigi võlusid aina rohkem ameeriklasi.

„Lissaboni kesklinnas ja selle ümbruses on see täiesti hullumeelne, miljonieurosed korterid on nüüd tavaline asi,“ räägib Lissaboni maakler Catarina, kelle kinnitusel ilmutavad end riigi läänerannikul asuva pealinna kinnisvaraturul selged buumi tunnused.

„Siin leidub kortereid, mis püsivad turul vaid mõne päeva,“ kinnitab ostjate huvi ka Lissabonist umbes 280 kilomeetri kaugusel lõunarannikul asuvas Portimão linnas tegutsev maakler Bernardo.

Üllatustesadu jätkub, kui tumendatud rõduuksi lahti tõmmates vaatab vastu teise maja sein. Kus on see lubatud vaade, mille peale me üldse kohale tulime?

Nendest paarikümnest korterist, millele Äripäeva ajakirjanikud alles oktoobri keskel silma peale panid, oli kuu viimasteks päevadeks kolmandik müüdud.