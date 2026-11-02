50 miljoniga rajatud Tallinna tehases valmib Eesti aastane vajadus nelja tunniga. “Nii suurt pole ma varem ehitanud”

“Mina olen see hull, kes on rajanud Eestisse neli tehast ja Leetu ühe tehase. Olen selle protsessiga käinud läbi tulest, veest ja vasktorudest ning nüüd oleme jõudnud selleni, et reaalselt toodame,” rääkis veterinaarravimeid tootva Pharmapark Production OÜ tegevjuht Veiko Saluste.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: kuidas Veiko Saluste hinnangul võivad uued ELi nõuded ümber kujundada kogu Euroopa veterinaarravimite tootmise turu;

millise äriloogika ja tootmisvõimsusega tahab Tallinna uus tehas jõuda kasumisse ning kellele plaanitakse teenust veel pakkuda.