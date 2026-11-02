Tagasi Tippjuhid: rahapuudus on tervishoiu parim ravim Praegune eelarvesurve võib olla just see, mis tervishoiuvaldkonnas vajalikud reformid käima paneb, leidsid tippjuhid saates “Tööandjate tund”. Tööandjate tund Peatükid

Eesti tervishoiukulud on seitsme aastaga kahekordistunud, kuid tervena elatud aastate arvult oleme Euroopas viimaste seas. Miks raha juurde andmine tulemust ei toonud, arutlesid Tööandjate Keskliidu tervise töörühma juht Marja-Liisa Alop ja volikogu aseesimees Kai Realo

“Tervishoius on need head aastad, kui raha on väga palju juurde tulnud, pannud efektiivsuse otsimise tahaplaanile. Raskeid muudatusi ei võeta ette siis, kui ajad on mõnusad. Ehk ongi tervisekassa eelarvesurve see väetis, mis meid lõpuks edasi viib,” märkis Tööandjate Keskliidu volikogu liige ja tervise töörühma juht Marja-Liisa Alop.

Saates tuli jutuks rahastusmudel, mis premeerib toimingute hulka, mitte ravitulemust. Räägiti ka sellest, miks raviraha peaks liikuma koos patsiendiga sõltumata haigla omandivormist, kuidas kasutada ära töötervishoiu kasutamata potentsiaali ning miks tööandjate maksuvaba tervisekulu piirmäär tuleks kaotada.