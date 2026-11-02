Palantiri käive kasvas aastaga ligi kaks korda ja ületas prognoose

“Mina olen see hull, kes on rajanud Eestisse neli tehast ja Leetu ühe tehase. Olen selle protsessiga käinud läbi tulest, veest ja vasktorudest ning nüüd oleme jõudnud selleni, et reaalselt toodame,” rääkis veterinaarravimeid tootva Pharmapark Production OÜ tegevjuht Veiko Saluste.