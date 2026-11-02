Palantiri käive kasvas aastaga ligi kaks korda ja ületas prognoose
USA tarkvaraettevõte Palantir ületas kolmandas kvartalis Wall Streeti käibe- ja kasumiootusi ning tõstis kogu aasta käibeprognoosi. Ettevõtte müügitulu USA äriklientidelt ületas esimest korda selle riigi valitsussektorist saadud tulu.
USA aktsiaturud lõpetasid esmaspäevase kauplemispäeva erisuunaliselt, sest tehnoloogiaaktsiaid tabas taas müügilaine. Investorite tähelepanu keskmes on tihe majandustulemuste avaldamise nädal, teisipäevased USA kongressi vahevalimised ja eesootav oluline töötururaport.
“Mina olen see hull, kes on rajanud Eestisse neli tehast ja Leetu ühe tehase. Olen selle protsessiga käinud läbi tulest, veest ja vasktorudest ning nüüd oleme jõudnud selleni, et reaalselt toodame,” rääkis veterinaarravimeid tootva Pharmapark Production OÜ tegevjuht Veiko Saluste.
Börsile minekuks valmistuva tehisintellektiettevõtte Anthropic kahjum vähenes kolmandas kvartalis järsult ja käive kasvas jõudsalt. Samal ajal ulatuvad ettevõtte arvutusvõimsuse hankimisega seotud kulukohustused ligi 900 miljardi dollarini.
Endine Rakvere abilinnapea ja varem erakonda Eesti 200 kuulunud ettevõtja Rainer Miltop ning tema Tallinna linna asutuses töötanud elukaaslane Kristiina Kirsel jäid Harju maakohtus dokumendi võltsimises õigeks.
Balti ärikinnisvara turg tõotab püstitada tänavu kõigi aegade rekordi, kuigi välisinvesteeringute asemele on asunud kohalik kapital, tõdes Newsec Balticu analüütik Neringa Rastenytė ettevõtte sügisväljavaate Newsec Property Outlook tutvustamisel.