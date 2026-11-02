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Börs näitas hambaid, oktoobris kadus portfellist üle 20 000 euro

Veel paar päeva enne oktoobri lõppu paistis kolmas järjestikune tõusukuu käeulatuses. Siis aga pööras üksainus börsipäev kogu tulemuse pea peale ja pühkis portfellist kümneid tuhandeid eurosid. Eriti valusaks tegi kukkumise see, et olin oktoobris just ostnud juurde odavnevaid aktsiaid.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • millised üksikud tehnoloogiaaktsiad tegid autori portfelli suurima augu ja miks ta mõnda langejat siiski juurde ostis;
  • kuidas muutus teekond miljoni euroni pärast oktoobri järsku kukkumist ning millistest järgmistest ostuvõimalustest autor juba mõtleb.
Oktoobrikuu lõpu tehnoloogiaaktsiate külm dušš pühkis minema suurte pikaajaliste positsioonide tõusu ja tõmbas portfellist välja korraliku tüki.
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