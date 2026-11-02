Eesti 200st skandaaliga lahkunud ettevõtja jäi elukaaslasega kohtus õigeks

“Mingit emotsiooni ei tekita”

Mitu aastat politseiuurimise all olnud ning eelmistel kohalike omavalitsuste valimistel erakonna Eesti 200 kandidaadina Rakvere linnapeaks pürginud Rainer Miltop sai nüüd koos Tallinna linna asutuses töötanud elukaaslasega süüdistuse dokumendi võltsimises ja selle kasutamises, et teenida kasu.