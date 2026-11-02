Eesti 200st skandaaliga lahkunud ettevõtja jäi elukaaslasega kohtus õigeks

Endine Rakvere abilinnapea ja varem erakonda Eesti 200 kuulunud ettevõtja Rainer Miltop ning tema Tallinna linna asutuses töötanud elukaaslane Kristiina Kirsel jäid Harju maakohtus dokumendi võltsimises õigeks.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millele tuginedes leidis kohus, et Rainer Miltop ja Kristiina Kirsel tuleb dokumendi võltsimise süüdistuses õigeks mõista;
- kuidas jõudis prokuratuuri esialgu lõpetatud menetlus uuesti kohtusse ja milliseid küsimusi tekitavad festivali arved ning rahaliikumised.