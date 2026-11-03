Tagasi ST R-kiosk vahetas välja kõik kohvimasinad ja tõi valikusse kauaoodatud joogi Hea kohvi pärast ei pea enam tingimata kohvikusse minema. R-kiosk on vahetanud kõikides oma mugavuspoodides senised kohvimasinad välja uue põlvkonna Šveitsi tootja Franke täisautomaatsete kohvimasinate vastu. Muudatuse eesmärk on pakkuda kohvisõpradele veelgi paremat maitseelamust – rikkalikumat kohvi, siidisemat piimavahtu ja senisest suuremat valikuvabadust. Uuendusena saab R-kioskist nüüd ka kofeiinivaba kohvi.

Eestlased on üha teadlikumad kohvijoojad. Kui varem võis teelt kaasa haaratud kohvi puhul olla kõige olulisem kiirus ning mugavus, siis nüüd pööratakse järjest rohkem tähelepanu joogi maitsele, kvaliteedile ja valmistusviisile. Hea kohv ei ole enam üksnes kohvikute pärusmaa, sest sama head elamust oodatakse ka igapäevaselt teele jäävast mugavuspoest.

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“Meie senine kohv on olnud väga heal tasemel, kuid tarbijate ootused kasvavad pidevalt ning meie soov on neist alati sammukese ees olla. Seetõttu investeerime uutesse kohvimasinatesse, mis võimaldavad pakkuda veelgi paremat kohvielamust,” selgitab Reitan Convenience Estonia tegevjuht Tiia Ilves.

Uute Franke A600 kohvimasinate eelis peitub just detailides, mis mõjutavad kohvi lõplikku maitset ja tekstuuri. “Uued masinad toovad paremini esile kohvi pehmed ja tasakaalustatud maitsenüansid ning valmistavad veelgi siidisema ja kreemjama piimavahu. Need on detailid, mis teevad heast kohvist suurepärase kohvi,” kirjeldab Ilves.

Esimene tagasiside klientidelt on olnud väga positiivne ning uuenenud kohvi maitse on pälvinud rohkelt kiidusõnu.

Kofeiinivaba kohv oli klientide kauaoodatud soov

Uued kohvimasinad ei tähenda üksnes paremat kohvielamust, vaid ka laiemat valikut. Nimelt on R-kioski menüüsse nüüd lisandunud kofeiinivaba kohv, mille järele on kliendid juba pikemat aega küsinud.

“Kliendid on selle võimaluse vastu pikalt huvi tundnud ning nüüd saavad ka need kohvisõbrad, kes soovivad kofeiini tarbimist piirata või vältida, nautida oma lemmikkohvijooki,” ütleb Ilves.

Valikuvabadust lisab seegi, et tavapärase piima kõrval saab R-kioski kohvijooke nautida ka kaerajoogiga ehk sobiva joogi leiab endale nii klassikalise piimakohvi austaja kui ka taimset alternatiivi eelistav klient.

Hea kohv algab õigetest ubadest

Kuigi uued kohvimasinad aitavad kohvi maitseomadusi paremini esile tuua, algab kvaliteet juba toorainest. R-kioskis valmistatakse alates 2024. aastast kohvi üksnes 100% maheubadest ning sama põhimõte kehtib ka Caffeine'i kohvivalikus.

Maheubade kasutamine on osa ettevõtte laiemast arusaamast, kuidas vastutustundlikult äri ajada.

“Meie jaoks ei ole kestlikkus ja äritegevus kaks eraldiseisvat asja – kestlikkus on meie äristrateegia keskne ja lahutamatu osa. Meil ei ole eraldi kestlikkusstrateegiat ja äristrateegiat, sest usume, et pikaajaliselt edukas äri saabki olla ainult kestlik,” selgitab Ilves.

Sama põhimõtet järgitakse ka ülejäänud tootevaliku kujundamisel. Näiteks on Caffeine'i toidu- ja joogivalik juba täielikult palmiõlivaba ning R-kiosk on seadnud eesmärgiks jõuda palmiõlivaba sortimendini 2028. aastaks. R-kiosk vähendanud oma toodetes ka punase liha osakaalu ning otsib pidevalt uusi võimalusi, kuidas oma tegevuse keskkonnamõju vähendada. Tegemist ei ole üksikute algatustega, vaid teadliku ja järjepideva suunaga.

“Oleme veendunud, et neid valikuid tuleb teha juba täna, mitte lükata tulevikku. Kestlik tegutsemine ei ole enam valik, vaid vastutustundliku ettevõtluse vältimatu osa, sest ainult nii saame tagada, et meil oleks ka tulevikus keskkond, kus üldse äri teha,” ütleb Ilves.