Nafta hind pöördus tõusule, lootus Iraani sõja lõppemiseks raugeb
Nafta hinnad pöördusid teisipäeval pärast eelmise päeva järsku kukkumist taas tõusule. Turgude optimismi jahutas Iraani teade, et sõja lõpetamise kokkulepe USAga on veel kaugel. Pingeid süvendas ka Ühendriikide uus rünnak Iraani vastu.
Kuigi eelmisel nädalal oli USA tehnoloogiasektoris tõsine verelaskmine, õnnestus AI kokku pandud portfellil ületada S&P 500 indeksi tootlust, kuid eksperimendi algusest on portfell siiski sügavas miinuses.
USA aktsiaturud lõpetasid esmaspäevase kauplemispäeva erisuunaliselt, sest tehnoloogiaaktsiaid tabas taas müügilaine. Investorite tähelepanu keskmes on tihe majandustulemuste avaldamise nädal, teisipäevased USA kongressi vahevalimised ja eesootav oluline töötururaport.
USA aktsiaindeksite futuurid alustasid uut nädalat tõusuga pärast tehnoloogiasektori järsku langust, samal ajal kui investoreid ootavad ees Apple’i majandustulemused, USA vahevalimised ja üle 100 dollari kerkinud naftahind.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.