Tagasi Uued roheväidete reeglid sunnivad ettevõtteid pakendeid ja reklaame üle vaatama Euroopa Liidu uued roheväidete reeglid sunnivad ettevõtteid loobuma üldsõnalisest keskkonnasõbralikkuse lubamisest. Eetris on turundusuudised Peatükid

Väiteid nagu “roheline“ ja ”keskkonnasõbralik“ ei tohi enam kasutada ilma nõuetekohase põhjenduseta. Samas võib rangem regulatsioon tuua kaasa ootamatu tagajärje: ettevõtted loobuvad oma keskkonnaalastest edusammudest rääkimisest, selgus saates “Eetris on turundusuudised“

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti peadirektori asetäitja Merike Koppel selgitas, milliseid keskkonnaväiteid enam kasutada ei tohi ning kuidas sõnastada reklaamsõnumeid nii, et need oleksid tõendatavad ja seadusega kooskõlas.

Juttu tuli ka omaloodud ökomärgistest, mõjuisikute kasutamisest ja ettevõtete süsinikuneutraalsuse lubadustest. Koppel selgitas, miks peab keskkonnaväide olema arusaadav ka lisainfot otsimata ning kuidas suhtub TTJA juba trükitud pakenditesse.