Uued roheväidete reeglid sunnivad ettevõtteid pakendeid ja reklaame üle vaatama

TTJA peadirektori asetäitja Merike Koppel, saatejuht Keit Alev ja MediaBrokeri äriarenduse- ja innovatsioonijuht Britta Gassmann.
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Väiteid nagu “roheline“ ja ”keskkonnasõbralik“ ei tohi enam kasutada ilma nõuetekohase põhjenduseta. Samas võib rangem regulatsioon tuua kaasa ootamatu tagajärje: ettevõtted loobuvad oma keskkonnaalastest edusammudest rääkimisest, selgus saates “Eetris on turundusuudised“
Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti peadirektori asetäitja Merike Koppel selgitas, milliseid keskkonnaväiteid enam kasutada ei tohi ning kuidas sõnastada reklaamsõnumeid nii, et need oleksid tõendatavad ja seadusega kooskõlas.
Juttu tuli ka omaloodud ökomärgistest, mõjuisikute kasutamisest ja ettevõtete süsinikuneutraalsuse lubadustest. Koppel selgitas, miks peab keskkonnaväide olema arusaadav ka lisainfot otsimata ning kuidas suhtub TTJA juba trükitud pakenditesse.
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MediaBrokeri äriarenduse ja innovatsiooni juht Britta Gassmann tõstatas küsimuse, kas keeruline tõendamiskohustus võib panna just väiksemad ettevõtted oma keskkonnaalastest saavutustest vaikima.