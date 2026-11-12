Tagasi ST Raamatupidamise muudatused, aastalõpu tööd ja tehisaru riskid: mis ootab ees ettevõtjaid? Sisuturundussaates on külas raamatupidamisbüroo Vesiir asutaja ja juht Enno Lepvalts. Teemaks on muudatused, mis ettevõtjaid ees ootavad. Palkade deklareerimisel on üleminek andmepõhisele deklareerimisele juba käimas. Käibe deklareerimisel tuleb sama muudatus Lepvaltsi sõnul tõenäoliselt järgmise aasta 1. aprillist. Lisaks liidetakse ühendusesisese käibe aruanne (VD-vorm) käibedeklaratsiooniga.

Andmepõhise deklareerimise mõiste ajab Lepvaltsi muigama, sest andmetel põhines deklareerimine ka varem. Sisuliselt muutub vorming: kasutusele tuleb XBRL GL. Kasu võib olla selles, et vead tulevad varem välja, näiteks kogumispensioni arvestuses või residentsuse tuvastamisel. Viimane on raamatupidajatele olnud paras peavalu, eriti piiriülese töö puhul.

Enne aasta lõppu soovitab Lepvalts teha inventuuri. Üle tuleb vaadata mitte ainult ladu, vaid ka raha, lepingud, nõuded ja põhivara. Auditeeritavatel ettevõtetel peab kinnisvarainvesteeringute hinnang olema tehtud selle aasta sees, sest tagantjärele seda enam ei saa. Mittelaekunud müügiarvetelt saab käibemaksu tagasi arvata, kui maksetähtajast on möödunud rohkem kui aasta, aga vähem kui kolm aastat tagasi. Võlgnikule tuleb sellest teada anda. Mikroettevõtjatel tasub üle vaadata ka kolmanda pensionisamba sissemaksed.

Majanduses läheb tarkvarasektoril veel hästi, teenindus aga vireleb. Toidu ja toitlustuse käibemaksu alandamist toetab Lepvalts: see elavdaks sektorit ning riik ei peaks „oma kamaluga nagu vanasti feodaal ära võtma seda viimast“.