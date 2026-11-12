Villy Lopman: spordi suurürituste mõju ulatub võistluspaigast ja -ajast palju kaugemale

Suvine 30kraadine kuumus, Amsterdami kitsad maalilised tänavad, mis on ääristatud kanalitega, vuravad rattad, trammid ja bussid. Suund on võetud Johan Cruijffi staadionile, kuhu on oodata 60 000 inimest, kirjutab Äripäeva toimetaja ja suurürituste fänn Laura Saks.