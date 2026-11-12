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Villy Lopman: spordi suurürituste mõju ulatub võistluspaigast ja -ajast palju kaugemale

Spordi suurürituste rahastamine toob riigile laiemat kasu ning nende korraldamise oskus on väärtuslik, kirjutab advokaadibüroo Rask suurürituste ja spordiõiguse valdkonna kaasjuht Villy Lopman.

Tellijana saad artiklit lugedes teada:

  • milliste arvudega põhjendab Villy Lopman, et spordi suurürituste toetamine toob riigile tagasi rohkem kui esialgne kulu;
  • kuidas aitavad Rally Estonia, Ironman Tallinn ja Eesti korraldajate kogemus kasvatada riigi tuntust, oskusi ja tulevaste suurvõistluste võimalusi.
Villy Lopman: spordi suurürituste mõju ulatub võistluspaigast ja -ajast palju kaugemale
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