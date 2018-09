TOP: ehitusmaterjalitootjad seilavad kasvulainel

Ainult tellijale

Paljude ehitusmaterjalitootjate jaoks oli möödunud aasta ajaloo parim ning ka sellelt aastalt oodatakse head tulemust.

Möödunud aasta majandustulemuste põhjal koostatud TOPi seitsmendal kohal olev OÜ Peetri Puit toodab ja müüb peamiselt liimpuitkonstruktsioone, ristkihtliimpuitu (CLT) ning sõrmjätkatud konstruktsioonpuitu. Ettevõtte juhatuse liige Peeter Peedomaa kinnitab, et ettevõttel läheb tõusvas joones – selleks aastaks seatud 15% kasv saab usutavasti täis, seda hoolimata toorme hinna tõusust.

Peedomaa sõnul oli mullune talv kehv. See takistas puude lõikust ja viis toorme hinna üles. Et hind alla tagasi läheks, veel ei paista, hoopis vastupidi – ka teises kvartalis jätkus hinnatõus. See on Peedomaa sõnul murettekitav.

“Protsentuaalselt on keeruline täpset hinnatõusu öelda – see oleneb, kas räägime märjast või kuivast materjalist ja paljust muust. Meie tegevust mõjutab see igal juhul,” tunnistab ta. Peedomaa sõnul lihtsalt peab keegi kallima toorme kinni maksma. Kui õnnestub kliendiga kokkuleppele jõuda, maksab vahe tema, aga sageli tuleb see tootja rahakotist.