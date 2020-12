Läbipõlemine on iga juhi asi

Foto: Anti Veermaa

Äripäev kirjutab täna tööl läbipõlemisest. Teeme seda juhtide näitel, kuid igaüht puudutavad kirjeldatud kogemused karjääri ja saavutuste vähem räägitud poolest on vajalikud avalikkuse ette tuua ning panevad ühe silma nutma ja teise naerma.

Üks silm nutab, sest see loeb lisaks tänasele artiklile ka sel aastal valminud „Vaimse tervise rohelist raamatut“. Vaimsesse tervisesse puutuv on endiselt Eestis häbimärgistatud. See tähendab, et abi vajajad ei küsi ega saa seda, mistõttu kordame juba tehtud vigu. Kaotame häid inimesi, juhte ja töötajaid.