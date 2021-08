Edgar Savisaar ja tema truu sõber. Foto: Sten Semjonov

Edgar Savisaar: lapsed on mul korralikult paika pandud

Endise peaministri Edgar Savisaare neljast lapsest ainult üks on jäänud elama ja töötama Eestisse. Kui sageli Savisaar laste ja lastelastega kohtub, mida arvab poliitikas toimunud põlvkonnavahetusest, kuidas sattus 26 aastat tagasi elama Hundisilmale ja kas ta mõtleb ka sügisel osaleda Lääne-Virumaal kohalikel valimistel – need on vaid mõned teemad, millest Lääne-Virumaa Uudised Savisaarega pikemas intervjuus vestles.

Hundisilmal linnud laulavad, suur ja uhke hundikoer laseb väravast tulla, kui peremees lubab. Edgar Savisaar pole üksinda, blond kaunis naine seisab mehe kõrval ja võõrustab külalisi. Edgar Savisaarega tegid intervjuu Lääne-Virumaa uudised.

