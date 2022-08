Artikkel

Anastassia Sovlevitš (vasakul, seisab) elab koos oma kolme lapse ja õe Aljona ning tema kahe lapsega Tallinna kesklinnas kahetoalises korteris. Nemad said korteri tänu heale inimesele ja üüri ning kommunaale maksma ei pea. Selles korteris saavad nad elada tuleva aasta märtsini. Siis tuleb juba edasi mõelda, mida peale hakata. Foto: Liis Treimann

Sulavõis üürileandjad: makstakse ikka jaburat hinda

Tartumaal Nõos ja Elvas tegutsev kinnisvaraarendaja Janar Saviir ütleb, et üüriinvestoritel on viimased kümme aastat olnud nii head ajad, et ükski üürikorter välja üürimata ei jää. Ja paistab, et läheb aina paremaks: "Sa võid osta ükskõik mida ja leiad ikka üürniku. Praegu makstakse ikka jabura hinnaga üüri," imestab ta.

Üürilepinguid vahendava platvormi Rendini juht ja kaasasutaja Alain Aun märkis, et üürihinnad hakkasid vaikselt kasvu näitama tänavu esimeses kvartalis ja keskmine üürihinna tõus jääb nüüdseks 20% kanti. „Kusjuures, oleme kokku puutunud ka täiesti ekstreemsete soovidega tõsta üüri 40% ja rohkemgi,“ rääkis ta.

