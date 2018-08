Audit paljastas veel ühe kuriteo kahtlusega juhi TLTs

Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) peatas töösuhte haldusteenistuse juhi Toivo Moorastiga, sest välisauditi esialgsed tulemused tekitasid kahtluse ametiseisundi kuritarvitamises, teatas Tallinna linnavalitsus.

Välisaudit viidi läbi kahe kuu vältel mai keskpaigast juuli keskpaigani. Linnatranspordi ASi juhatus otsustas päras oma sisejuurdlust algatada välisauditi, et selgitada välja, kas Moorasti tegevuses haldusteenistuse juhina on kriminaalkooseisu tunnuseid ja kas on ilmnenud ametiseisundi kuritarvitamist.

Ettevõte esitas kuriteoteate ka Põhja ringkonnaprokuratuurile.

Aprillis pidasid keskkriminaalpolitsei ametnikud kinni Tallinna Linnatranspordi ASi neli juhtivtöötajat, kellest kolme kahtlustati riigihangete nõuete rikkumises ning eelise andmises, ja ühte altkäemaksu võtmises.

Toona peeti kinni TLT juhatusse kuulunud advokaadibüroo Lextal vandeadvokaat Alar Urm, bussiliiklusteenistuse direktor Andres Herkel, bussiremonditöökodade juht Hannes Erbsen ning bussiremonditöökodade asejuht Jaanus Vink.

Vingile heidetakse ette suures ulatuses altkäemaksu võtmist aastail 2012–2017 selle eest, et nii kasutatud busside kui ka remonditeenuste ja kaupade hangetel saaksid eelise kindlad ettevõtted. Altkäemaksuna saadud vara maht küündib kokku 2 miljoni euroni.

Skandaali tõttu astus tagasi TLT juhatuse esimees Enno Tamm, kelle asemel alustas augustist Deniss Boroditš.