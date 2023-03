Artikkel

Eestis saab kunstlikul teel lapsi kuni 40aastane naine tasuta. Vabal tahtel üksikemaks hakanud Helin ütleb, et tema nii hilise vanusega riskima ei hakanud ning alustas emaks saamise teekonda 30ndate alguses. Foto: Maria Kilk

Naised, kes otsustasid üksi emaks saada: "Ma ei ole mingi joonealune erand"

“Selles pole midagi romantilist, on vaid puhtalt kliiniline protseduur. Ma olen günekoloogi juures istunud rohkem kui keskmine naine elu jooksul kokku,” räägib Helin Haga, kahe tütre ema. Üks neist on nelja-aastane ning teine vaid kuu vana.

Isa asemel on neil tüdrukutel spermadoonor ja nii oligi plaanis. Mitu ema rääkis Äripäevale oma kogemusest saada üksikvanemaks vabal tahtel ja kunstliku viljastamisega. See on kingitus riigilt – tasuta teenus –, kuid edasine võib pikali lüüa, nagu näiteks siis, kui värske emaduse ajaks kogutud rahapuhver ootamatult raske rasedusega nulli tiksub.