Gerda Rand räägib ajakirjale Investor oma teekonnast eduka investorini. Foto: Erakogu

Investor Gerda Rand avaldab valemi, mis toob rahalise vabaduse

Gerda Rand on investor, kelle portfell toob talle iga kuu 3000 eurot passiivet tulu, selleni jõudmiseks pidi ta end pidevalt mugavustsoonist välja võitlema, järjepidevalt investeerima ning mis kõige tähtsam, iseend arendama. Ta avaldas valemi, mida järgides võib rahalisse vabadusse jõuda igaüks.

Aasta alguse seisuga on Gerda Ranna portfelli suurus 762 000 eurot ning ta on selle saavutanud 12aastase töö tulemusel. “Juba 20aastaselt panin endale eesmärgi saada kroonimiljonäriks, selle saavutasin viie aastaga,” rääkis Rand oma investeerimisteekonna algusest. “Tagantjärele vaadates eurodes ei tundugi see enam nii seksikas, sest see on kõigest 65 000 eurot,” naerab ta.