Aquaphor Internationali asutaja Joseph Shmidt on sündinud Venemaal. 1980ndatel lõi ta ettevõtte USAs ning 2000ndatel asutas äri Eestis. Foto: Andras Kralla / Shutterstock / kollaaž Jelena Tsenno

Pailapse topeltelu. Eesti tööstur jätkab suurt äri Venemaal

Eesti maineka tööstusettevõtte omanik kirjutas sõja puhkemise järel Venemaa tütarfirma isiklikult enda nimele ja saab seega Eestis rääkida, kuidas tema firma on Venemaalt väljunud. Tegelikult kasvab sealne äri hooga edasi ja müüb kaupa isegi Krimmi.

Veefiltrite tootja Aquaphor International on kasvanud Narva suuruselt neljandaks maksumaksjaks, kes annab tööd sadadele Ida-Virumaa elanikele ja paljudele kohalikele väikeettevõtetele. Kõrgtehnoloogilisest tootmisest on saanud ka üks riigi pailapsi: Aquaphori on külastanud ministrid ja president Kersti Kaljulaid ning riik ja Euroopa Liit on hinnanud firmat sobivaks mitmete miljonite eurode ulatuses toetuse saamiseks.

Kui ettevõtte omanik ja juht Joseph Shmidt on ise meediale rääkinud Venemaalt väljumisest, siis lähemalt vaadates selgub, et see jutt on vaid pool tõest.

Teretulnud külaline idast