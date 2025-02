Tagasi 28.02.25, 06:00 Viljandimaa talus sünnivad abilised lambakasvatajatele. “Huntide tapmisest tuntakse nagu rõõmu” Viljandimaal unistuste kodu leidnud prantslase Jérémy Tran-Sbraire’i talus sünnivad ilmselt juba mõne kuu pärast kutsikad, kes suudavad lambaid-kitsi huntide eest kaitsta. Tran-Sbraire imestab, et siinsed talumehed ei võta koeri appi, nagu tehakse seda näiteks Rumeenias ja Prantsusmaal.

Huntide maha laskmine on läinud üle piiri. „See on hullumeelne!“ ütleb Tran-Sbraire. „Kui viis aastat tagasi Eestisse tulin, siis öeldi, et siin on palju hunte. Nägin neid ja mõtlesin, kui lahe. Kuni neid hakati hullumeelselt tapma.“