Hingerahu paistab. Üheksa aastat võitlust, aga tuleroaks langenud elutöö läheb siiski müügiks Otepääl maha põlenud hotelli omanik Madis Mutso saab pärast aastatepikkust tulutut kindlustusvõitlust panna müüki oma elutöö varemed ja maksta ära tulekahju toodud võlad.

Esimesel aprillil sai Madis Mutso rõõmusõnumi, ja see ei olnud nali. Tema postkasti potsatas teade, et pärast aastatepikkust vägikaikavedu kindlustusega on kohus rahuldanud tema viimaste aastate kõige tähtsama taotluse. Kohus nõustus kustutama hüpoteegid, mis olid seatud Mutsole kuuluva endise Bernhardi hotelli kinnistule Seesami kindlustuse kasuks.

Nendest hüpoteekidest vabanemiseks on Mutso võidelnud kokku üheksa aastat kestnud vaidlustest viimased aasta aega. Ei Mutsol ega ilmselt ka vaidluse teistel osalistel polnud ammu unustatud hüpoteegid nende aastate jooksul meeldegi tulnud. Aga siis leidis Mutso maha põlenud hotellile lõpuks ostja. Ja probleem nende samade hüpoteekidega tõmbas tehingule kriipsu peale.