TOP: Valgamaa kõige edukam ettevõte ekspordib Lõuna-Koreasse

Äripäeva koostatud Valgamaa parimate ettevõtete edetabeli võitis puidutööstusettevõte, mis saadab märkimisväärse osa oma toodangust Lõuna-Koreasse.

Võitja on UPM Kymmene Otepää AS. Ettevõtte juhatuse liige Silver Rõõmussaar rääkis Äripäeva puidutööstuse raadiosaates, et kuigi vineeri nõudlus näitab turul pidevat kasvu, on heade tulemuste taga õigeaegsed investeeringud aastatel 2015–2016.