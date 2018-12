TOP: Tartumaa kõige edukamad ettevõtted

Äripäeva koostatud Eesti kõige edukamate ettevõttete ehk TOP 100 võitja tuli seekord Tartumaalt ning sama firma võitis ühtlasi ka Tartumaa edukamate ettevõtete edetabelis esikoha. Tänavu suvel ostsid prantslased selle ettevõtte ära.

Tartumaa edukamate firmade edetabeli võitis ehitusmaterjalide- ehk betoonelementide tootja TMB AS, mille tegevjuht ja üks suuromanik Jaan Luts. TMB ASile on see esimene kord võita Äripäeva TOP 100. Esimest korda Äripäeva koostatud Eesti edukate ettevõtete TOP 100 ajaloos on võitja ehitusmaterjalitootja. Paljudele selle valdkonna ettevõtetele oli eelmine aasta ajaloo parim.

Varasematel aastatel on TMB olnud esikümnes nii ehitusmaterjalitootjate TOPis kui ka Tartumaa ettevõtjate TOPis.

TMB juhatuse liige Jaan Luts kommenteeris auhinnagalal Äripäevale, et eelmise aasta heade majandustulemuste taga oli soodne turuolukord, mida võimendasid õigel ajal tehtud õiged otsused. Õigeks otsuseks peab Luts aastaid tagasi Lätis tütarettevõtte loomist. Kohalik turg oli tema sõnul betoonelementidest tühi ja nii saadi hea stardipositsioon. "Hiljem, majanduslanguse ajal, õnnestus Läti tütarfirmal eksportida toodangut Rootsi turule ja saavutada sealsete ehitusettevõtjate seas hea maine", ütles Luts Äripäeva raadio eetris olnud saates “Äripäeva TOP”.

Äripäeva TOP 100 auhinnagaala. Sel aastal võitnud ehitusmaterjalide tootjale TMB AS on see esimene kord olla Eesti kõige edukam ettevõte. Pildil paremal ettevõtte juht ja üks omanike Jaan Luts. Foto: Liis Treimann

Teine TMB õige otsus oli 2016. aastal Soomes ostetud betoonelementide tootja Betonimestarit OY. Selle tehingu tulemusel tekkis ligi 100 miljoni euro suuruse aastakäibega ettevõte, millel on tehased nii Soomes, Eestis kui ka Lätis. Lutsu sõnul andis see ostutehing hea kiirenduse ja võimaluse naaberriigis müüki tublisti kasvatada.

TMB viimaste aastate areng ning tulevikuvõimalused jäid silma Euroopa suurimale betoonelementide tootjale, prantslaste Consolis Grupile, kes sel suvel TMB ära ostis. Consolis on Euroopas tegutsev ehitusmaterjalide tootja, kes toodab betoonkonstruktsioone transpordi-, kommunaal- ja ehitussektoritele. 22 riigis tegutseva ja enam kui 11 000 töötajaga kontserni käive oli mullu 1,45 miljardit eurot.

Müügiotsust kommenteeris Luts nii: “Oleme viimastel aastatel teinud olulisi arenguhüppeid. Et samas tempos ettevõttega edasi liikuda, vajasime strateegilist investorit.”

Tänavu augustis teatas Prantsuse ettevõte Consolis Group , et sõlmis kokkuleppe osta Eesti betoonelementide tootja TMB AS.

Luts ütles suvel pressiteate vahendusel, et kontsern on jõudnud arengujärku, kus järgmist kasvufaasi ei oleks olnud võimalik saavutada ilma strateegilise partnerita. Ta nimetas Consolise poolt omandamist tunnustuseks Eesti firma kliendikesksele strateegiale, ettevõtlusvaimule ja projektijuhtimisvõimetele.

Consolise tegevjuht Nicolas Yatzimirsky tõi esile TMB ja selle Soome, Eesti ja Läti filiaali pikaajalisi suhteid klientidega. Ettevõtte ostmisega tahab Prantsuse ettevõte suurendada oma toote- ja teenuste võrgustikku.

Tehing vajab jõustumiseks konkurentsiametite heakskiitu. Consolis loodab tehingu lõpule viia 2019. aasta alguseks.

25 aastat järjest koostatud Eesti edukate ettevõtete edetabelis on võidurõõmu nautinud kokku 17 ettevõtet.

Äripäeva maakondlike edetabelite metoodika

2018. aasta sügisel ilmuvad Äripäeva TOPid on koostatud 2017. aasta majandusnäitajate põhjal. Koondedetabeli aluseks on kuus majandusnäitajat: käive 2017, ärikasum 2017, käibe ja kasumi kasv 2017. aastal, rentaablus ning varade tootlikkus.

Edetabelite andmed kogub ja töötleb Äripäeva Infopank.ee

Kõigi Eesti maakondade ettevõtete edetabelid ilmuvad Äripäeva veebis ära kolmandaks advendiks.