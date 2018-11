TOP: mis firma on Harjumaa edukaim?

Harju Elekter saavutas tänavuses Äripäeva koostatud Harjumaa edukamate firmade edetabelis esimese koha.

Harju Elektri juht Andres Allikmäe sõnas, et 2017. a majandustulemused olid ettevõttele ajaloo parimad. Just õigel ajal, et 2018. aastal väärikalt tähistada ASi Harju Elekter 50. ja Eesti Vabariigi 100. juubelit.