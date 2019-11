Kinnisvarabüroode TOPi võitja loob kodu koostöös selle elanikuga

Koduost on paljude jaoks üks kõige suuremaid investeeringuid elus ja personaalset lähenemist osatakse selle juures hinnata, olgu tegu siis visuaalse poole, köögimööbli või rohetehnoloogia võimalustega.

Liveni juht Andero Laur kinnitab, et kodu arendamise juures saavad kaasa rääkida ka tulevased omanikud Foto: Andras Kralla

Kinnisvarabüroode TOPi võitja AS Liven asutati 2014. aastal, mil Eesti turult lahkus ehitusettevõte Skanska, eesmärgiga arendada Tallinnas elukondlikku kinnisvara.

Ettevõtte juhatuse liige Andero Laur märkis TOPi võitu kommenteerides, et majandusaasta aruandes kajastuvale pandi alus märksa varem – 2018. aastal valmis mitu varem alustatud projekti.

Liveni motoks on, et nad mitte ei ehita ega arenda kinnisvara, vaid loovad hingega kodusid. See tähendab, et kliendid saavad tulevase kodu arendamise juures tavalisest märksa enam kaasa rääkida. „Klient oskab seda hinnata,“ jätkas Laur, et väga paljud ostjad jõuavad nendeni just tänu soovitustele. „Meie mahud on tagasihoidlikumad ja see on võtnud veidi aega, aga 300 korterit on valmis ja kliendid jagavad hea meelega oma rahulolu.“

Livenis on kasutusel mitmed IT-lahendused, mis tulevase kodu kujundamise koostöös kliendiga lihtsamaks teevad. „Meil on tarkvara, mis näitab 3D-mudelit, milles saab näha eri variante ja mis need maksma lähevad. Meie juurest saab näiteks ka köögimööbli vastavalt soovile tellida. Kontoris on olemas nüüd ka 3D-prillid, millega saab tulevases kodus ringi liikuda ja näha, kuidas üks või teine materjal ruumis välja hakkab nägema.“

Rääkides selle aasta tulemustest, siis käesolev aasta jääb Lauri sõnul mullusele alla. „Finantsnäitajatelt tuleb aasta kehvem, sest oleme palju investeerinud, aga projekte lõpeb mullusega võrreldes vähem.“

Küll aga tõotab järgmine aasta taas parema tulemuse tuua. „Kaasasime kapitali 3 miljoni euro ulatuses, et soetada kortereramute arenduseks sobivaid kinnistuid,“ ütles Laur. Tema sõnul on läbimõeldud kodudel pealinna kinnisvaraturul suur nõudlus.

Äripäeva raadiosaates „Ideest kasumini“ rääkis Laur, et osaühing Liven muudeti raha kaasamisele lisaks ASiks, kuna sel moel oli lihtsam muutusi teostada. Uued aktsionärid ja nõukogu liikmed olid aga nendega projektipõhiselt seotud juba varem. “Ilmselt on meil vaja veel raha kaasata, sest kolmest miljonist jääb puudu. Täna on meil eri arendusetappides tuhatkond korterit, aga suurem siht on jõuda 3000 korterini – peaksime suutma umbes 300 korterit aastas ehitada ja müüa“ jätkas Laur, et kaugema eesmärgina võiks Liven olla ka börsiettevõte. „Nelja-viie aasta pärast, miks mitte.“

Erakordne aasta

TOPi teise koha ettevõte OÜ Metro Capital osutab OÜ Metro Holding konsolideerimisgruppi kuuluvatele kinnisvaraarendusega tegelevatele ettevõtetele juhtimis- ja maaklerteenuseid. 2018. aastal teenis ettevõte tulu kinnisvara arendusprojektide juhtimisteenuste osutamiselt 2,6 miljonit eurot ja maaklerteenuste osutamiselt 0,9 miljonit eurot.

2018. aasta oli ettevõtte juhi Ain Kivisaare sõnul Tallinna uusarenduste turul erakordne, kuna jätkus varasematel aastatel alanud hindade ja müügimahu kasv. “Meil õnnestus sellest osa saada, kuna olime aktiivselt tegutsemas kolme suure arendusprojektiga. Seetõttu ajastusid meie projektid suurepäraselt ning tulemustega võib igati rahule jääda.”

Pikema uudise ja kogu Kinnisvarabüroode TOPi tabeli leiab Kinnisvarauudiste lehelt.