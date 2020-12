Meediamajade TOPi võitis Äripäev ise

Meediaettevõtteid Äripäeva ­Infopanga aastate jooksul välja kujunenud metoodika järgi reastades selgus, et selle võitis 2019. majandusaasta tulemuste põhjal Äripäev ise.

President Kersti Kaljulaid külas Äripäeva kontoris, kus ta pidas 30.11.2020 Äripäeva TOP 100 auhinnatseremoonial kõne Äripäeva edetabelites paremateks tunnustatud ettevõtjatele, mis edastati kõigile veebiülekandena aripaev.ee veebis. Foto: Raul Mee, fotograaf

Äripäeva peadirektor Igor Rõtov nentis, et metoodika on ju kõigile avatud. “Aga pean tunnistama, et väga austav oleks see edetabel võita aastal 2020 või 2021,” ütles pikaaegne meediajuht.