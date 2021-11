Ehitusmaterjalide TOPi võitja: õhus on deglobaliseerumise hõngu

Krimelte juht Peeter Tohver Foto: Meeli Küttim

"Äripäeva TOPi" saates räägime ehitusmaterjalide tootjate TOPist. Stuudios on TOPi võitja Krimelte juht Peeter Tohver ja KPMG audititeenuste juht Indrek Alliksaar.

Krimeltel on nii tootmist kui ka turge üle maailma ning ettevõte on edukalt ära kasutanud ühe Eesti ettevõtja konkurentsieelise – ajada asju nii idas kui ka läänes. Koroonakriis ja tarneraskused on aga ilmekalt välja toonud globaalse tegutsemise nõrgad kohad. Kui siia lisada veel poliitilised alatoonid, on alternatiivide kaalumine muutunud igapäevaseks ja maailm tüürib hoopis selles suunas, et sõltuvusi tuleb vähendada.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099