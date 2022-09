Rikaste TOP: naine, kelle vara kontrollib teine perekond

Äripäeva TOPis on kõrgel kohal tööstusfirma aktsionär, kelle vara aga käsutab igapäevaselt ettevõtte enamusosalust haldav perekond Berman. Fotol vasakult Fjodor Berman, tema vend Igor Berman ja Fjodor Bermani poeg Mark Berman. Foto: Raul Mee

Tänavuse Rikaste TOPi esimese kümne naise hulgas on ühe ettevõtte aktsionär, kes ei saa oma varale soovitult ligi.

Naistest koosnevas edetabelis on kolmandal kohal Viola Gnidina, kes sai enda kätte osaluse BLRT Grupis manalateele läinud Mihhail Gnidinilt. Täpsemalt on Gnidina BLRT aktsionär valdusfirma BLT Holding kaudu. Nii Gnidinale kui ka Valeri Kovalenkole kuulub valdusfirmast 40 protsenti, kolmas valdusfirma omanik on 20 protsendiga Vladimir Toropov.

