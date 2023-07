Artikkel

Tänavuses Otsustajate TOPis on esindatud nii Sten Pärnits kui ka tema isa Guido. Sten Pärnits on üks nooremaid, kes jõudis mõjukate otsustajate edetabeli paremate sekka. Foto: Liis Treimann

Otsustajate TOP: üksikud noored murdsid mõjukate tippu

Tänavuse Otsustajate TOPi jõudnuid silmates tasub tähele panna, et esimese saja otsustaja seas on vaid kaks tegijat, kellel vanust alla 35 aasta.

Sarnaselt varem avaldatud naiste edetabeliga on ka noorte tabeli esimene 32aastane Kristel Volver, kes on pikka aega töötanud suurettevõtja Margus Linnamäe ettevõtetes.

Kui Volver jõudis väga lähedale üldtabeli esikümnele, siis tema eakaaslasi ehk kuni 35aastaseid mõjukamaid otsustajaid TOPi ülemises otsas väga palju ei olegi. Kui TOP 100 seas on noori kaks, siis valimit laiendades TOP 200 peale on noori kokku vaid seitse.

Kusjuures esimene Otsustajate TOPi jõudnud alla 30aastane on alles üldtabeli 494. real. Tegemist on 25aastase tippsportlasega, kes on saanud võimaluse lüüa kaasa oma isa suurosalusega ettevõtte nõukogus.

Otsustajate TOPi üldtabel ilmub Äripäevas homme, 6. juulil.

Tänavusest Otsustajate TOPist toome eraldi esile 20 parimat kuni 35aastast tegijat.