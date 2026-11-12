Arco Vara vahetas finantsjuhti

Arco Vara tulemuste märgatavat paranemist ei maksa aktsionäridel oodata enne 2028. aasta teist poolt, sest järgmisel aastal jõuab müügitulusse vaid umbes 45 korterit, ütles Arco Vara juht Kert Keskpaik.
Mõne Tallinna börsifirma juhatuse kasumiootusi saab investor kontrollida aastaid ette, teise puhul jääb isegi lõppenud aasta finantsplaan üksnes ettevõtte enda teada. Mitmete varasematest prognoosidest leiab nii täidetud eesmärke kui ka ootusi, mida on tulnud märgatavalt kärpida.
Leedu strateegilise taristu ehitusettevõtte KRS võlakirjade märkimisperiood lõpeb 11. novembril, kuid ettevõte jätkab tellimusportfelli kasvatamist. Juba suvel ületas KRSi tellimusportfell 300 miljoni euro piiri ning augustist oktoobri lõpuni sõlmis ettevõte uusi ehituslepinguid 27,2 miljoni euro väärtuses ilma käibemaksuta.