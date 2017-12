Kataloonias võitsid jälle iseseisvuse pooldajad

Ainult tellijale

Kristjan Pruul 22. detsember 2017, 12:59

Kataloonia erakorralistel valimistel saavutasid napi enamuse regiooni iseseisvust pooldavad parteid, ebakindlus tuleviku suhtes tõmbas Madridi börsiindeksit protsendi võrra allapoole.

Tulemused on hoop Hispaania peaministrile Mariano Rajoyle, kes tagandas eelmise Kataloonia valitsuse iseseisvusreferendumi tõttu ametist ja andis kohtu alla, kirjutas Financial Times.

Suuremad langejad Madridi börsil olid Kataloonia keskkontoriga pangad Caixabank ja Banco Sabadell, mis kaotasid 3 protsenti aktsia väärtusest. Reuters kirjutas, et Hispaania börs on olnud Euroopas viimasel aastal üks tugevamaid tõusjaid, kuid hiljutine vastasseis on tekitanud palju ebakindlust. Alates maikuu tipust on börsiindeks Ibex kaotanud 9 protsenti.