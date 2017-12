Kuidas jõulude ajal vähem kulutada?

Jõulud on aeg, mil inimesed kipuvad sageli mõtlematult rahakotti tuulutama, kuna lähedastele heade ja sageli ka kalliste kingituste tegemine tundub ühtäkki väga oluline. Kuidas aga jõulude ajal majanduslikult mõistlikuks jääda ning sealjuures ikkagi vahvaid kingitusi teha?

Ilmselt on vähe neid inimesi, kellele ei meeldiks oma lähedastele teha häid ja sageli ka kalleid kingitusi. Jõulude-eelses ostlemises on üsna lihtne end nii-öelda ära kaotada ja raisata mõttetult palju raha. Kuidas seda aga vältida?

Pane paika eelarve. Ära mine jõulukingitusi ostma ilma põhjaliku ettevalmistuseta. Pane kirja, kellele sa kingitusi teha plaanid ning mis sa neile osta võiksid. Seejärel märgi üles, kui palju sa oled nõus ühe või teise inimese kingituse peale kulutama. See eeldab mõistagi eeltööd ehk sa peaksid olema juba vargsi mõelnud sellele, mida kellele osta. Võta koostatud nimekiri poodi kaasa ja püüa selle järgi talitada. Ostlemise käigus võta kindlasti kassast kaasa tšekk ning hiljem kodus võrdle, kas sa suutsid eelarves püsida.

Mõtle loosipakkidele. Juhul kui sul on suur perekond, on kaval idee teha hoopis loosipakid, mis eeldab, et te panete paika ka eelarvepiiri. Nii on su kingituste valik hoopis piiratum, kui tead, et pead tegema kingituse näiteks 20 euro eest.

Unusta pakkimine ja muud edevused. USA jaekaubandusföderatsioon teatas möödunud aastal, et ameeriklased kulutavad kolmandiku oma pühadeaegsest eelarvest muule kui kingitustele. Siia alla käivad nii toit, jõuluehted ning –kaardid. Kingikotid ja rosetid röövivad väga palju raha, mistõttu on kaval proovida läbi ajada odavamalt. Püüa kingitus pakkida koti asemel näiteks paberisse või anna see üle selle originaalkarbis.

Ole loominguline. Raha saad kokku hoida ka nii, kui näed ajaliselt veidi rohkem vaeva ning ostad oma sõbrale või lähedasele hoopis midagi originaalset. Sageli on originaalne kingitus palju erilisem ning annab märku sellest, et oled inimesele mõelnud.

Jõuluehteid pole üleliia vaja. Isegi kui jõuluehted tunduvad odavad, on nende iga-aastane ostmine mõttetu. Kasuta juba olemasolevat ning kõnni poes vilkuvatest ja värvilistest tuledest mööda.

Jõululauaga pole mõtet üle pingutada. Vali hoolikalt, mida sa jõululauale paned ning pea meeles, et tühja kõhuga poodi minna pole mõtet. Selle asemel tee endale kaasa poenimekiri ning püüa sellest kinni pidada. Lisaks on läbimõeldud toidulaud ka sulle endale tervislik.

