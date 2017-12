Rootsi pelgab kinnisvarapaugu mõju

Ainult tellijale

Rootsi korterihinnad on kukkunud juba rohkem kui Lehmani pankroti ajal, tööstuse, ehituse ja kaubanduse väljavaade on ebakindlam, loetleb Kauppalehti Rootsi murekohti.

Rootsis majanduskasvu ennustusi kohendatakse tagasihoidlikumaks ja kardetakse kinnisvarakukkumise mõju.

Rootsi konjunktuuriinstituut ennustab, et majanduskasv inimese kohta kahaneb järgmise aasta 1,7 protsendilt 0,3 protsendile aastatel 2021-2022. See tähendab heaolu paranemisel üsna äkilist kahanemist. Dagens Industri põhjendab seda asjaoluga, et viimase aasta kasvus on kõvasti õhku seoses rahvastiku kasvuga.