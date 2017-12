Rimi juht: loodan, et Lidl raputab turgu

"Loodan, et Lidli tulek raputab Eesti jaekaubandusturgu," ütles Rimi Eesti Food ASi tegevdirektor Vaido Padumäe Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

"Ei karda," vastas Padumäe küsimusele, kas ta kardab Lidli tulekut Eestisse. "On konkurente, kes peaks teda rohkem kartma."

Padumäe lisas, et samas teavad nad oma Leedu kogemusest, et pihta saavad kuigipalju kõik, tegemist on professionaalse ja tugeva kaupmehega.

Padumäe sõnul mõjutab Lidl omajagu Eesti kaubandusturgu. "Leedus näiteks tekkis meil pärast Lidli tulemist võimalus üks konkurent üles osta. Loodan, et Lidli tulek raputab Eesti turgu," lausus ta. "Viis suurt jaemüüjat on natuke palju Eesti kohta."