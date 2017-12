Nelja Energia sõdib kaitseala vastu

Ainult tellijale

Kristjan Pruul 28. detsember 2017, 10:00

Ainult tellijale

Keskkonnaministeeriumi plaanitav kaitseala Hiiumaa rannikul Apollo meremadalikul on pinnuks silmas sealsamas lähedal tuuleparki kavandavale Nelja Energiale, mis on palunud madalikku kaitse alla mitte võtta.

Hiiumaa rannamerre tuuleparki kavandav Nelja Energia leiab aga, et kaalutlused kaitseala tekitamiseks on puudulikud ning seavad ohtu tuulepargi tuleviku. "Apollo meremadaliku kaitse alla võtmine ei ole põhjendatud. Eelnõu seletuskiri sisaldab eksitavat ja valet informatsiooni," kirjutas Nelja Energia juhatuse esimees Martin Kruus ministeeriumile, milles nimetab meremadalike kaitse alla võtmist läbimõtlematuks sammuks.

Energiafirma on rahulolematu, sest kavas toodud linnuvaatlused on ebapiisavad, arvesse ei ole võetud kõiki, ka uuemaid uuringuid, eksperthinnang ei ole pädev ning Natura2000 merealad on Eestis juba praegu laialdased. Samuti leiab ettevõte, et Apollo madaliku läheduses asuva Vinkovi madaliku võimalikku kaitse alla võtmist tuleks hinnata samaaegselt.

"Juhul kui looduskaitseliste piirangute seadmisega muudetakse Loode-Eesti meretuulepargi rajamine äärmiselt raskeks või lausa võimatuks, satub ohtu Eesti majanduse ja energeetika eesmärkide täitmine," kirjutas Kruus. Juuli lõpus teatas Nelja Energia, et kavatseb Apollo madaliku lähistele rajada meretuulepargi. 100–160 tuulikust koosneva, aastas kuni 3 teravatt-tundi tootva meretuulepargiga loodetakse kaasata 2,5 miljardit eurot välisinvesteeringuid. Kuna avamere tuuleparkides toodetav energia ei ole ettevõtte hinnangul turul konkurentsivõimeline, siis kuni 2020. aastani on see äriplaanist väljas.