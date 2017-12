Aasta parimad pisarad

Ainult tellijale

Lõppeva aasta parima arvamusloo kirjutas börsitoimetuse juht Juhan Lang, kes lubas pisaraid valada ja sotse valida.

Juhani lugu on kirjutatud enne tänavuaastasi kohalikke valimisi. Ta arutleb, missugused valikud liberaalse maailmavaatega valija eest seisavad, ning jõuab järeldusele, et pole parata midagi: nii ehmatav, kui see ka ei tundu, tuleb lõpuks valida sotsiaaldemokraadid, kes on julgenud seista oma väärtuste eest, seda ka oma populaarsuse hinnaga.

Majanduslehe toimetuse liikmena peab Juhan loomulikult otsa vaatama ka sotside majandusprogrammile ja nentima, et see ei kannata mitte kõige vähematki kriitikat. Ent see ei muuda tema otsust. „Parem võtke mu raha kui kõige kaitsetumate inimõigused. Seda enam, et inimõiguste kallale kippujad võtavad raha niikuinii,“ seisab autorile aasta arvamuspreemia toonud kirjutis. Juhani mõjukal tekstil oli oma oluline osa ka Äripäeva sellesügisese valimissoovituse argumentatsioonis: mäletatavasti soovitas Äripäev neil kohalikel valimistel eelistada sotsiaaldemokraate, mis leidis ühiskonnas laialdast vastukaja.