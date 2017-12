Uue teemaksu tasumine tekitab peavalu

Einar Vallbaum, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni president Rahvusvahelistel vedajatel on see läbi elatud Seda on ju kunagi Läti ja Leedu rakendanud, eks siin esimesed päevad niikuinii sõidetakse ilma. Kes ei pane tähele, kuigi Eesti riik on piiridel saanud ilusti üles sildid, et maks Eestis kehtib... Paljud firmad püüavad sellest maksust kõrvale hiilida, öeldes, et nad ei teadnud. Kui nad saavad trahvid kätte, levib info kiiresti. Mina selles maksus katastroofi küll ei näe. Eks tavaliselt ikka mõned näevad hunti põõsas rohkem, kui teda on seal tegelikult. Sellest on nii pikalt räägitud ja rahvusvahelise poole pealt teavad kõik, kuidas see toimib. Oleme valmis selleks ja täidame Eesti riigi seadusi. Oleme rahul, et maks rakendati kolmest ja poolest tonnist, mitte ülevaltpoolt. Nüüd on kõik vedajad võrdsed Euroopa Liidu piires. Kui maksu polnud, uuriti, miks Eesti maksu ei kehtesta. Ja kui maks kehtestati, küsitakse, miks kehtestati. Nüüd on maks kehtestatud, tuleb hakata seadust täitma ja maksu tasuma, ega siin muud ei olegi. Tulevikus peaksid aga kõik hakkama maksma, ka väikeste kaubikutega sõitjad. Ka sõiduautode juhid, kes naelrehvidega sõidavad ja teid rikuvad. Meil ei ole enam sellist talve, et naelrehve kasutada. Meie nägemus on, et kõik teede kasutajad peaksid seda maksu maksma. Nii ka sõiduautode ja väikeste kaubikute juhid. Einar Vallbaum, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni president

Iga veok tuleb sisestada eraldi

Est-Trans Kaubavedude juht Reio Engman ütles, et nemad on valmis, kuid loomulikult on see nende jaoks lisakoormus. "Oleme juba esimese kvartaalse makse ära teinud. Meie ka esimest korda mõtlesime, et maksame aasta ära, aga kuna see on uus maks, siis maksime esialgu kvartali. Nii palju limiiti me saime küll, et see ära maksta. See on lihtsalt pangaga kokkulepe."

Kuna ettevõtte autopark on väga suur, võtab iga sõiduki andmete eraldi sisestamine Engmani sõnul oma aja. Lisaks on tema jaoks selgusetu, et juhul kui ta autot siiski ei kasuta, kas ta saab siis raha tagasi. "See pool on praegu natuke ebaselge veel, kuidas see toimima hakkab, just suure pargi puhul," sõnas ta.

Engmanil on veel murelik küsimus, et kuna nad on seni maksnud raskeveokimaksu, siis mis asi on raskeveokimaks veel lisaks teemaksule. "Meie ettevõtte jaoks on see ikkagi koos raskeveokimaksuga aastas 100 000 eurot lisakulu, mis ilmselt tuleb delegeerida ostukorvi. Enda kanda me seda kindlasti ei suuda võtta, kuna kütuseaktsiis ju ka tõuseb. See ei ole jätkusuutlik ettevõttele, kui me seda edasi ei delegeeri."