Estonian Cell asub oma heitveeleket kõrvaldama

Kundas asuv Estonian Celli haavapuitmassitehas teatas, et remondib esimesel võimalusel toru, mille lekke tagajärjel sattus eelmise aasta lõpul peaaegu kilomeetri kaugusel rannast merre heitvesi.

Tuukrite hinnangul on vigastuse paranduseks tellitud spetsiaalsete muhvide paigaldus tehniliselt lihtne ja töödega saab alustada niipea, kui mereolud lubavad.

Estonian Celli juhatuse liikme Siiri Lahe sõnul oli avastatud leke ettevõttele ootamatu ja ebameeldiv, kuid õnneks ei kujuta see ohtu inimeste tervisele ega keskkonnale. Tema sõnul peaks väljalasutoru eluiga olema vähemalt 50 aastat. "Väljalasu purunemise põhjust ei ole praeguste uuringute põhjal võimalik määrata. Seega ei saa me öelda, kas tegu on loodusjõudude või inimtekkelise põhjusega," kommenteeris Lahe.

Eile sai ettevõte teate, et keskkonnainspektsioon alustas heitveetoru lekkega seoses ka nende suhtes haldus- ja väärteomenetlust. Estonian Cell peab esitama keskkonnainspektsiooni Lääne-Viru büroole hiljemalt jaanuari keskpaigaks oma seisukohad, kuidas ja millal on saavad süvamerelasu toru lekked kõrvaldatud.

Lahe kinnitas, et merre jõudev puhastatud heitvesi on tervisele ja keskkonnale ohutu ning selle kvaliteet vastab normidele.

Estonian Celli haavapuitmassitehas alustas tootmist 2006. aastal. Ettevõte toodab kõrgekvaliteedilist kemi-termo-mehaanilist haava puitmassi, mis eksporditakse Euroopa ja Aasia riikidesse. Estonian Celli ainuomanik on Austria paberitööstusettevõte Heinzel Holding GmbH.