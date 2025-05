Raadiohommikus: ahjusoojast võimuleppest ja droonitehasest

Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub viie saatega:

9.50 “Obskuurne majandus”. Kas te tõesti arvate, et Tallinnas on tipptundidel kohutav liiklus ja närvilisus? Minge võrdluseks mõnda päris-suurlinna. Kolumbia pealinnas Bogotas suri 90ndatel igal aastal n-ö liiklusvägivallas 1500 inimest. Tollane linnapea kandidaat otsustas probleemi lahendada miimidega. Mismoodi, kuula saatest "Obskuurne majandus", saatejuht on Linda Eensaar.

10.00‒11.00 “Sisuturundussaade”. Puidutööstuse Barrus juht Martti Kork ja juhatuse liige Andres Linnasaar räägivad saates tehnoloogia- ja robootikainvesteeringutest. Barrus rajas keerulisel ajal uue liimpuidutehase, mis võimaldas majanduslanguse ajal koondada 20% töötajatest, kuid jääda tootmismahtudelt ikka samale tasemele.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.

11.00‒12.00 “Kuum tool”. Kuumal toolil istub energiline investor ja teadlane Mart Saarma. Teaduste Akadeemia president Mart Saarma tutvustab saates endaga seotud ettevõtteid, millest nii mõnigi on börsile jõudnud. Annab ka vihjeid väikeaktsionäridele, kust järgmist kasvu oodata.

Ja loomulikult räägime ka sellest, miks Eesti majanduskasv on senini tulnud sisuliselt ilma Eesti teadlaste panuseta ja kuidas ta kavatseb seda muuta. Küsimusi küsis Meelis Mandel.